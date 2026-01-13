Tensión global por Irán: Rusia choca con EE.UU. mientras crece la presión diplomática internacional

Rusia rechazó hoy tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles de Washington a los socios comerciales de la República Islámica.

"Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles", aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.

La diplomática advirtió de las "funestas consecuencias" para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia -aunque no citó expresamente a EE.UU.- aproveche los "disturbios instigados desde el exterior" como excusa para repetir el ataque cometido en junio de 2025 por Israel y Estados Unidos.

"Refutamos firmemente también los intentos de chantajear a los socios extranjeros de Irán con el incremento de los aranceles", añadió.

Moscú considera que "fuerzas externas" intentan aplicar los métodos de las "revoluciones de color" (populares) para "la desestabilización y destrucción del Estado iraní".

"Condenamos decididamente la incendiaria injerencia exterior en los procesos políticos internos en Irán", señaló la portavoz, quieny destacó que las autoridades islámicas han mostrado voluntad al "diálogo constructivo" para superar las consecuencias negativas de la política hostil de Occidente.

Reino Unido planea sanciones "totales" contra Irán y convoca a su embajador tras protestas

En tanto, la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, anunció este martes que planea implementar sanciones "completas y adicionales" contra Irán y convocó al embajador iraní en el Reino Unido, Ali Mousavi, como respuesta al asesinato de manifestantes durante las recientes protestas contra el régimen en el país.

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento, la jefa de la diplomacia británica anunció hoy que el Reino Unido presentará una legislación que le permita aplicar "sanciones completas y adicionales, así como medidas sectoriales" contra la república islámica.

Cooper indicó que estas sanciones tendrán como objetivo aquellas industrias que están "avanzando" la escalada nuclear iraní -tales como las finanzas, la energía, el transporte o la informática- y trabajarán junto a sus socios para explorar qué medidas adicionales pueden implementarse como respuesta a los recientes acontecimientos.

"El Reino Unido condena en los mayores términos el horrendo y brutal asesinato de manifestantes iraníes y demandamos a las autoridades iraníes que respeten los derechos fundamentales y las libertades de sus ciudadanos", dijo Cooper.



Italia insta a Irán a respetar derechos del pueblo y garantizar seguridad de manifestantes

Por su parte, el Gobierno italiano instó a las autoridades iraníes a respetar los derechos del pueblo, "incluidos los de libertad de expresión y reunión pacífica", así como a garantizar la seguridad de los manifestantes en las protestas contra el régimen de los ayatolás.

"Italia pide a las autoridades iraníes que garanticen el respeto de los derechos del pueblo, incluidos los de expresión y reunión pacífica, y la seguridad de quienes se manifiestan en las calles", se lee en una nota difundida por la oficina de prensa del Ejecutivo.

Asimismo, expresó su "gran preocupación" por la situación en el país y las noticias sobre "las numerosas muertes entre los manifestantes".

"Junto a sus socios europeos y del G7, el Gobierno italiano sigue trabajando para encontrar una solución positiva a la crisis, que respete las aspiraciones de libertad e igualdad de derechos del pueblo iraní", concluye el comunicado.

Países Bajos convoca al embajador de Irán por la violencia contra manifestantes

En esa misma línea, Países Bajos convocó al embajador de Irán para protestar formalmente por la “sangrienta” represión de las manifestaciones en el país, lo que el Gobierno neerlandés calificó de “uso excesivo de la violencia”, y reiteró su apoyo a unas sanciones europeas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, aseguró en una breve nota que está “profundamente conmocionado” por la “sangrienta represión” de las protestas y señaló que la convocatoria del embajador se realizó en coordinación con socios europeos.

Según Van Weel, Países Bajos presentó una protesta formal por la violencia contra manifestantes, “las detenciones arbitrarias a gran escala y los bloqueos de internet” impuestos por las autoridades iraníes, una represión que ya ha dejado al menos 500 muertos.

“Irán debe respetar los derechos fundamentales y restablecer de inmediato el acceso a internet. Los responsables deben rendir cuentas”, subrayó, al tiempo que confirmó el respaldo neerlandés a unas sanciones de la Unión Europea (UE) contra “violadores de derechos humanos” en Irán.



Catar dice estar "inmerso" en contactos para alcanzar "una solución" entre Irán y EEUU

En cuanto a Catar, afirmó este martes que "está inmerso" en los contactos para alcanzar "soluciones pacíficas" en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras que advirtió de que una escalada tendría consecuencias negativas para todos los países de Oriente Medio.

"Se mantienen comunicaciones a un ritmo acelerado. Sin duda, somos parte de estas comunicaciones. Apoyamos con todos lo medios la resolución pacífica de todas las diputas entre las dos partes, los retos son grandes en la región", dijo en rueda de prensa desde Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari.

El funcionario catarí recordó que, un posible enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos -en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, está lanzando amenazas con intervenir en la República Islámica- derivaría en "retos internos y externos en los diferentes países de la región".

Precisamente, estos retos y consecuencias que tendría la escalada en Oriente Medio "obliga a todos al regreso a la mesa de diálogo y a alcanzar soluciones pacíficas", mientras que reiteró que Catar -mediador en la guerra de la Franja de Gaza y en una decena de conflictos- "está inmerso en estos contactos".