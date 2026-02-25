Últimas Noticias
Donald Trump cierra el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia con 107 minutos

El presidente estadounidense, Donald Trump, pronunció este martes su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Durante su intervención, el presidente de los Estados Unidos destacó lo que considera grandes logros de su Administración, como la lucha contra el narcotráfico o contra la inmigración ilegal.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, realizó este martes un discurso sobre el Estado de la Unión de 107 minutos, el de más duración ante una sesión conjunta del Congreso en la historia del país.

De este modo, Trump batió el récord que él mismo había establecido el año pasado, cuando, en el discurso parlamentario inaugural de su segundo mandato, habló ante senadores y miembros de la Cámara de Representantes durante 99 minutos, ocho menos que hoy.

El propio mandatario ya había advertido en la víspera que daría un discurso ante el Congreso muy largo.

Durante su intervención, el republicano destacó lo que considera grandes logros de su Administración, como la lucha contra el narcotráfico o contra la inmigración ilegal.

También afirmó que su Administración ha cosechado éxitos en materia económica, controlando la inflación o haciendo que el galón de gasolina caiga por debajo de 2 dólares, además de imponer aranceles a las importaciones de otros países, los cuales aseguró que en el futuro acabarán sustituyendo al "impuesto sobre la renta".

El mandatario también aprovechó para atacar a los demócratas, denunciando, por ejemplo, su rechazo al proyecto de ley para exigir que todos los votantes en EE.UU. certifiquen su nacionalidad al emitir el sufragio para combatir las irregularidades que, según él, están extendidas y le costaron las presidenciales del 2020.

Trump también denunció que los demócratas "han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional", cartera encargada de inmigración que permanece en cierre parcial desde hace 11 días ante la negativa de la oposición a aprobar partidas presupuestarias.

Su negativa responde a que exigen cambios en los protocolos de los agentes de inmigración -desde la prohibición de que usen máscaras a exigir que tengan órdenes judiciales para realizar allanamientos- después de que dos ciudadanos estadounidenses de Minesota murieran en operativos para detener inmigrantes en enero.

El discurso del presidente, cuyos índices de popularidad están en torno al 40 %, se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes

