Balcazar y ministros viajarán a Arequipa por emergencia: los anuncios de la primera conferencia de prensa del gabinete Miralles

La flamante presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ofreció la noche de este martes su primera conferencia de prensa en el cargo y afirmó que la tarea primordial de su gestión será garantizar un proceso de transferencia de mando ordenado y transparente tras los recientes cambios en la jefatura del Estado.

En su breve presentación, iniciada sobre las 10:00 p.m., recalcó la importancia de concluir el periodo de inestabilidad que ha vivido el país en las últimas semanas para dar paso a las elecciones generales programadas para el próximo 12 de abril.



Para cumplir con este objetivo, la jefa del gabinete aseguró que el Ejecutivo mantendrá una coordinación estrecha con los organismos electorales para facilitar los recursos necesarios. Asimismo, garantizó que no habrá interferencia política durante el proceso electoral, asegurando que el ciudadano podrá ejercer su derecho al voto en un marco de transparencia.



"El Perú necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política", remarcó Miralles e insistió que la misión del actual gobierno "ss asegurar la transición democrática coordinada y transparente", afirmó la primera ministra.

Respuesta ante la emergencia climática

Miralles afirmó que en la primera sesión del Consejo de Ministros, realizada luego de la juramentación, se definió como prioridad absoluta la atención de los damnificados por las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el Fenómeno del Niño.

En ese sentido, informó que el gobierno ha dispuesto la declaratoria de estado de emergencia en diversos distritos y provincias de regiones como Arequipa, Ica, Moquegua, Amazonas, Áncash, Junín, Cajamarca y Lima, con el fin de agilizar el uso de presupuestos y el despliegue de ayuda humanitaria.

"Tenemos que actuar con un sentido de urgencia ante la emergencia", expresó la titular de la PCM.

Como parte de las acciones inmediatas, se anunció que el presidente José Balcázar, junto a una comitiva de ministros de las carteras de Vivienda, Transportes, Agricultura, Defensa y la propia PCM, viajará a la región de Arequipa para evaluar los daños.

El ministro de Defensa, Luis Arroyo, informó que se está movilizando maquinaria pesada, incluyendo volquetes y cisternas, además de carpas y víveres para los 707 distritos que actualmente se encuentran bajo declaratoria de emergencia.

Denisse Miralles y el ministro de Defensa, Luis Arroy Sánchez, a su llegada a la primera conferencia de prensa del flamante gabineteFuente: PCM

Compromisos económicos y seguridad ciudadana

En el ámbito económico, la presidenta del gabinete ratificó que no habrá cambios en el rumbo fiscal del país, manteniendo el respeto a las reglas que brindan confianza a la inversión.

Miralles, quien asume la titularidad de la PCM tras su paso por el Ministerio de Economía,, enfatizó que en el corto plazo de la transición no es posible realizar cambios radicales, sino que se busca dejar una hoja de ruta de responsabilidad para el siguiente gobierno.

"La orientación económica de este gobierno se va a mantener firme y sin alteraciones", aseguró.

Respecto a la seguridad ciudadana, se anunció un fortalecimiento de las labores de inteligencia y estrategia para mejorar la capacidad operativa frente al crimen.

Según lo expuesto en la conferencia, se busca una articulación más efectiva entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar la crisis delictiva que afecta al territorio nacional.

"Fortaleceremos la seguridad ciudadana articulando los esfuerzos más efusivamente", puntualizó la jefa del gabinete.

Relaciones internacionales y el origen del gabinete

En una consulta realizada por RPP sobre la continuidad de la agenda exterior, el canciller Hugo de Zela indicó que la relación con Estados Unidos se mantiene en excelentes términos y que la alianza en seguridad y defensa se profundizará.

No obstante, señaló que las visitas pendientes al presidente Donald Trump y al Papa León 14 aún no han sido discutidas con el mandatario Balcázar debido a que el gabinete apenas tiene pocas horas de haber juramentado.

"La relación entre los dos países es una excelente relación", confirmó el canciller Hugo de Zela.

Finalmente, Miralles aclaró que su designación se produjo de forma inesperada tras la negativa de Hernando de Soto de asumir el cargo por discrepancias en la conformación de la lista de ministros. La primera ministra rechazó las versiones que vinculan su nombramiento con cuotas partidarias y defendió su trayectoria técnica en el sector público.

"Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política", manifestó Miralles.