¿Qué es el discurso del Estado de la Unión y cuál es la historia de esta tradición?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este martes 24 de febrero por la noche un mensaje ante una sesión conjunta del Congreso que, aunque mantiene el formato tradicional del Estado de la Unión, tiene particularidades dentro del calendario político estadounidense.

El Estado de la Unión es la intervención anual en la que el presidente se dirige al Congreso en pleno para exponer la situación del país y sus prioridades legislativas.

La Constitución estadounidense establece en su Artículo II, Sección 3, que el presidente debe informar periódicamente al Congreso sobre el estado del país y recomendar medidas que considere necesarias, aunque no fija una fecha específica para hacerlo. Por ello, los mandatarios han desarrollado distintas modalidades de mensajes a lo largo de la historia.

La comparecencia marcará la primera de este tipo del segundo mandato de Trump y llega en un momento de alta tensión política, con debates económicos abiertos, disputas institucionales y controversias que afectan a la administración republicana.

El mensaje seguirá el esquema habitual: será transmitido en directo, reunirá a las principales autoridades federales y servirá para presentar la visión presidencial sobre el rumbo del país.

Aunque en la práctica mantiene el mismo formato, oficialmente no se considera un Estado de la Unión. Cuando el presidente comienza un mandato, su intervención ante el Congreso se denomina discurso ante una sesión conjunta, una práctica vigente desde la década de 1980.

El Estado de la Unión formal suele presentarse a partir del segundo año de gobierno. En el primer año, o al inicio de un nuevo mandato, el mensaje cumple una función similar, pero está orientado principalmente a fijar prioridades, más que a ofrecer un balance detallado de gestión.

Más de dos siglos de historia

La tradición del Estado de la Unión se remonta a los orígenes mismos de Estados Unidos. El primer mensaje fue pronunciado en 1790 por el presidente George Washington, quien compareció personalmente ante el Congreso para cumplir con la obligación constitucional.

Durante los primeros años del país, los discursos eran presenciales, aunque en 1801 el presidente Thomas Jefferson decidió enviar su mensaje por escrito, práctica que se mantuvo durante más de un siglo. No fue sino hasta 1913 cuando Woodrow Wilson retomó la presentación oral ante el Congreso, instaurando la tradición moderna que continúa vigente.

El nombre también evolucionó con el tiempo. Durante décadas se conoció como "Mensaje Anual al Congreso", hasta que Franklin D. Roosevelt comenzó a llamarlo "Mensaje sobre el Estado de la Unión", denominación que se oficializó posteriormente bajo la presidencia de Harry Truman.

La tecnología también transformó el alcance del evento: la primera transmisión radial nacional ocurrió en 1923 y el discurso de Truman en 1947 fue el primero televisado. Desde 1965, el discurso se pronuncia en horario estelar para maximizar la audiencia nacional.

El formato que utilizará Trump este martes tiene un antecedente directo en el presidente Ronald Reagan, quien en 1981 pronunció un mensaje ante el Congreso centrado en su programa de recuperación económica. Desde entonces, varios mandatarios siguieron esa práctica durante sus primeros meses en el poder.

Presidentes como George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush ofrecieron intervenciones similares bajo distintos títulos: “Objetivos de la Administración” o “Mensaje Presupuestario”. Pero todo con el mismo objetivo: presentar la agenda política inicial.

De acuerdo con el Proyecto Presidencial Estadounidense, estos discursos tienen un impacto político comparable al de los Estados de la Unión tradicionales, ya que permiten al presidente definir prioridades y marcar el tono del debate legislativo.

El propósito político

Más allá del nombre formal, la finalidad del mensaje es clara: explicar cómo está el país desde la perspectiva presidencial y presentar las metas políticas.

Según Factchequeado, en este tipo de intervenciones los presidentes suelen destacar logros de su administración y anunciar sus principales iniciativas económicas, sociales y de política exterior. También funcionan como una herramienta para persuadir al Congreso y a la opinión pública sobre la dirección que debería tomar el gobierno.

El discurso se pronuncia ante una sesión conjunta, lo que significa que participan simultáneamente los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, además de magistrados del Tribunal Supremo, funcionarios del Poder Ejecutivo y altos mandos militares.

Audiencia masiva para una ceremonia cuidadosamente organizada

El evento reúne prácticamente a toda la estructura del poder federal estadounidense en un mismo recinto: legisladores, jueces de la Corte Suprema y el gabinete presidencial.

Sin embargo, existe una excepción determinante conocida como el “sobreviviente designado”. Desde la Guerra Fría, un miembro del gabinete permanece en un lugar secreto durante el discurso para garantizar la continuidad del gobierno en caso de una emergencia que afecte a la línea de sucesión presidencial.

En tanto, el discurso presidencial tiene relevancia política y también mediática. Tradicionalmente es transmitido por cadenas de televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales, alcanzando a decenas de millones de espectadores.

Datos citados por Factchequeado muestran que el último Estado de la Unión de Trump en 2020 fue visto por aproximadamente 37,2 millones de personas. Discursos posteriores recientes han oscilado entre los 26 y 38 millones de televidentes, confirmando la magnitud de la audiencia nacional.

Trump anticipa un discurso "largo"

Trump adelantó que su intervención será extensa debido a la cantidad de temas que planea abordar, detalló la agencia EFE. El mandatario aseguró que tiene "mucho de qué hablar" sobre la situación de Estados Unidos y defendió el desempeño económico de su administración.

El presidente ya posee antecedentes de discursos prolongados ante el Congreso. En marzo del 2025 marcó un récord con una comparecencia que duró 1 hora y 42 minutos, la más larga registrada en este tipo de intervenciones.

Sin embargo, no existe un límite de duración: algunos discursos han durado menos de media hora, mientras otros se han extendido por más de una hora y media, dependiendo del estilo presidencial y del contexto político.

Tensiones y controversias

La intervención se producirá en una etapa de alta tensión institucional tras la decisión, del 20 de febrero, del Tribunal Supremo de invalidar parte de los aranceles impulsados por la administración Trump a las importaciones.

A esto se suma el anuncio presidencial de imponer un arancel global del 15%, una medida que ha intensificado el debate económico y comercial dentro y fuera del Congreso.

El discurso también coincidirá con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lleva varios días sin financiación debido a la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas.

Además, la comparecencia se desarrolla en medio del impacto político generado por la publicación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein y acusaciones de encubrimiento dirigidas contra la administración por parte de legisladores del Congreso de EE. UU. y figuras políticas prominentes, elementos que incrementan la presión política alrededor del evento.

La oposición responde

Desde 1966, el partido opositor ofrece una respuesta televisada inmediatamente después del mensaje presidencial. Esta práctica comenzó cuando líderes republicanos criticaron el mensaje anual del presidente Lyndon Johnson y con el tiempo se convirtió en una tradición institucional.

En 2026, la respuesta demócrata estará a cargo de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, una excongresista y exagente de la CIA que ganó relevancia política tras convertirse en la primera mujer gobernadora de ese estado.

Según dirigentes demócratas citados por EFE, su intervención buscará presentar una alternativa política centrada en reducir costos de vida, proteger la atención médica y defender libertades civiles.

La respuesta opositora suele durar alrededor de diez minutos.

Posibles protestas en el discurso 101

El clima político previo al discurso es de fuerte polarización. Medios estadounidenses informaron que algunos legisladores demócratas evalúan boicotear la sesión y participar en actividades paralelas, una señal del nivel de confrontación política existente.

Este tipo de tensiones no es inusual en la historia reciente y muestra cómo el discurso presidencial se ha convertido también en un escenario simbólico de disputa política nacional.

Aunque formalmente no sea un Estado de la Unión tradicional, la intervención de Trump cumple una función estratégica: establecer las prioridades políticas del nuevo período presidencial.

Históricamente, estos mensajes sirven para marcar la narrativa política del gobierno, orientar el debate legislativo y enviar señales tanto a aliados como a opositores sobre las iniciativas que la Casa Blanca intentará impulsar.

Entre 1790 y 2024 se han realizado 100 discursos del Estado de la Unión, lo que convierte a la intervención de este año en el mensaje 101 dentro de esta tradición histórica en las comunicaciones presidenciales al Congreso.