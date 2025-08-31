Últimas Noticias
Israel mata a 66 palestinos en Gaza, 33 de ellos cuando iban a recoger comida

Dolientes portan el cuerpo de un palestino en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.
Dolientes portan el cuerpo de un palestino en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza. | Fuente: EFE
Agencia EFE

Agencia EFE

·

Esta alta cifra de víctimas mortales llega después de que ayer, sábado, al menos otras 85 personas fueran también asesinadas por Israel, 43 de ellas en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan.

Al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo en la devastada Franja de Gaza por ataques israelíes, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas del enclave.

Del total, al menos unos 33 fueron "atacados directamente" cuando iban a recoger algo de comida, según detalla Wafa.

Esta alta cifra de víctimas mortales llega después de que ayer, sábado, al menos otras 85 personas fueran también asesinadas por Israel, 43 de ellas en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan.

Así, mientras Israel mantiene esta campaña de bombardeos, sus tropas continúan su incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave, donde el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado su ocupación total.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 63 000 gazatíes han muerto y 159 000 han resultado heridos, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control del grupo islamista.

Además, 332 gazatíes, incluidos 124 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, según los registros de las autoridades sanitarias del enclave.

La mayoría falleció este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos.

