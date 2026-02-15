"La playa no es tu basurero": cierran playa Agua Dulce por altos niveles de contaminación y labores de limpieza

Este 15 de febrero se cerró la playa Agua Dulce, por disposición de la Municipalidad de Chorrillos, como medida de prevención ante los constantes reportes de residuos y basura que se dejan en la zona.

RPP pudo constatar que se han colocado rejas metálicas en los alrededores del acceso a la playa, así como la presencia de personal de serenazgo y voluntarios porque se realizarán labores de limpieza.

Además, se han colocado carteles con el nombre "La playa no es tu basurero".

En diálogo con RPP, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, señaló el plan de limpieza desde la playa Las Sombrillas en donde el grupo de áreas verdes que intervendrá el humedal de esa zona y subir progresivamente hasta la playa Agua Dulce.

"Será con personal de limpieza pública, con el apoyo de los voluntarios, de los comerciantes que realizan la limpieza todos los días", señaló.

La playa Agua Dulce permanecerá cerrada por labores de limpieza Fuente: Alex Juárez / RPP

Argumentos

Según informó el alcalde, los lunes se hallan botellas de plástico, de licor, pañales e incluso animales enterrados. Indicó que el propósito del cierre de la playa es que la población visualice la “cruda realidad” de la playa y aprenda sobre su cuidado.

"Un lunes en la mañana encontramos de todo, pañales en cantidades industriales, encontramos huesos, encontramos ya en años anteriores, como lo he repetido, se ha encontrado un chancho enterrado a medio comer. El nivel de inconsciencia ya es muy alto, y eso no es de esta semana ni de este mes, esto viene de muchísimos años", comentó.

"Por eso es que hemos tomado esta decisión tan drástica para que la gente entienda y aprenda. Esto tal vez no solucione completamente, pero es el primer paso que le damos para el cuidado de nuestra playa", expresó.

Richard Cortez, añadió que, de no mejorar el comportamiento de los bañistas, se evaluará aplicar posibles cierres en otros fines de semana.

"Si no mejora el comportamiento de nuestros veraneantes y nuestros bañistas habrá que evaluar un posible cierre", agregó.

De acuerdo con la información brindada, durante un fin de semana se recogen alrededor de 20 toneladas de residuos únicamente en el área de arena de esta playa.

La playa Agua Dulce permanecerá cerrada este domingo por labores de limpieza Fuente: Alex Juárez / RPP

Respuesta a Defensoría

En respuesta al comunicado de la Defensoría del Pueblo, que cuestionó la medida por afectar el libre tránsito, el alcalde sostuvo que el cierre se sustenta en una ordenanza municipal y busca el bienestar de la comunidad.

"Lo lamento muchísimo, la Defensoría no ha venido a visualizar día a día los niveles de contaminación. Lo que estamos realizando va en bienestar de la propia comunidad. No estamos haciendo una acción arbitraria, nos basamos en la ordenanza que tenemos y eso ha efectuado que el cierre se realice con todas las coordinaciones correspondientes. La Defensoría del Pueblo debería venir aquí y ver in situ los niveles de contaminación que tenemos y después recién evaluar comunicado que están fuera de la realidad", declaró el burgomaestre.