Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Diosdado Cabello dice que Venezuela es el país más seguro de América

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, habla en una manifestación por el Día de la Juventud
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, habla en una manifestación por el Día de la Juventud | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ronald Pe񡠒
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El número dos del chavismo aseguró que las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" y que solo ha habido un incremento en el ámbito informático.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este sábado que su país es el más seguro de América, con "menos de tres delitos por cada 100 000 habitantes".

"Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo en un acto en el estado insular de Nueva Esparta, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo aseguró que las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" y que solo ha habido un incremento en el ámbito informático.

Cabello informó de un aumento en las solicitudes para ingresar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), lo que, a su juicio, demuestra que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de "lo que ocurrió" en el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos capturaron al gobernante Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Despliegue de militares y policías

El pasado jueves, comenzó el despliegue en todo el territorio de un total de 228.028 militares y policías, además de otros funcionarios del Estado, como parte de un plan de seguridad por las fiestas de Carnaval, que comenzaron este sábado y concluirán el martes, según Cabello.

Se trata de un incremento del 19,7 % respecto al operativo de 2025, cuando se movilizaron 190.495 funcionarios, dijeron entonces las autoridades.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Venezuela Diosdado Cabello

RPP TV

En Vivo

Más sobre Venezuela

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA