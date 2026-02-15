Más del 80% de peruanos cree que el Congreso "está decidiendo en base a sus propios intereses" la censura a Jerí

La última encuesta de Datum para El Comercio, publicada este domingo, revela la percepción de los peruanos en torno a las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, las cuales serán abordadas el próximo martes en un pleno extraordinario.

Como se sabe, hay un total de 7 mociones de censura en la agenda de la referida sesión, las cuales apuntan a sacar a Jerí Oré de la Presidencia. Estas tienen como sustento los recientes escándalos políticos, como el denominado 'Chifagate' y las visitas nocturas de jóvenes mujeres al mandatario, tras lo cual obtuvieron contratos con el Estado.

Al respecto, la encuesta de Datum indica que el 86% de peruanos considera que el Parlamento "está decidiendo en base a sus propios intereses" una censura a José Jerí; mientras que un 6% señala que el Legislativo "está decidiendo en base a lo mejor del país", y un 8% no supo precisar su respuesta.

No obstante, un alto porcentaje de la ciudadanía considera que habría actos de corrupción detrás de las reuniones extraoficiales entre el presidente y cuestionados empresarios chinos. De esta manera, un 68% indica Jerí "es sospechoso de un acto de corrupción", mientras que un 18% señaló que "es víctima de un complot", y un 14% no precisó su respuesta.

Desaprobación del mandatario continúa en aumento

Por otro lado, el referido estudio también revela una caída sostenida de la aprobación al jefe de Estado. En noviembre del año pasado, a pocas semanas de asumir el cargo, Jerí Oré tenía 58% de aprobación; ahora, 3 meses después, la cifra llega al 37%.

Mientras tanto, la desaprobación al mandatario sigue creciendo de manera sostenida. En noviembre, el porcentaje era de 30% y ahora alcanza el 53%.

En lo que respecta al Gabinete ministerial, el rechazo a la gestión del premier Ernesto Álvarez alcanza el 64% y su aprobación se ubica en 15%. En cuanto a la ministra de Economía, Denisse Miralles, su desaprobación se ubica en 55% y su aceptación en 20%. Finalmente, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, registra 61% de rechazo y 16% de aprobación.

Finalmente, el Parlamento registró 80% de desaprobación, siendo que, en las regiones del sur, ese rechazo alcanza el 89%.