Alianza Lima vs Géminis en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la fecha 7 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la segunda ronda de la LPV.

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: se enfrentan este domingo 15 de febrero por la fecha 7 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y sus canales digitales (página web y app). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Géminis: ¿Cómo llegan a la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



Alianza Lima venció 3-1 a Regatas Lima en un vibrante partido, mientras que Géminis ganó 3-2 a Regatas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Géminis en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs Géminis se disputará el domingo 15 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Géminisen vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs Géminis comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Géminis en vivo?



El partido Alianza Lima vs Géminis se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Géminis: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs Géminis, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: