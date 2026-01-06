EE.UU. advirtió a Diosdado Cabello que seguiría pasos de Maduro si no ayuda a cumplir demandas de Administración Trump, según Reuters

El gobierno de Estados Unidos ha transmitido una firme advertencia a Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura clave en las fuerzas de seguridad venezolanas, exigiéndole que colabore con los esfuerzos de la presidenta interina Delcy Rodríguez para cumplir con las demandas del gobierno estadounidense, según reveló este martes la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo a fuentes consultadas por la agencia noticiosa, Cabello ha sido advertido que de no colaborar con los requerimientos de Washington podría enfrentar un destino similar al de Nicolás Maduro, quien fue capturado la madugada del último sábado durante un opertativo militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por "narcoterrorismo".

Según tres fuentes consultadas por Reuters, Cabello -quien dirige aparatos represivos acusados de graves violaciones a los derechos humanos- es visto como un aliado temporal necesario para evitar el caos, pese a su rivalidad histórica con Rodríguez. Sin embargo, Washington busca su cooperación forzada mientras planea su eventual salida del poder y posible exilio, de acuerdo al reporte.

A través de intermediarios, se le ha advertido que cualquier desafío podría llevarlo a ser capturado o a exponerlo a amenazas directas. No obstante, Washington enfrenta el dilema de cómo proceder con Cabello sin desatar una reacción violenta de los colectivos progubernamentales, que podrían generar un caos que EE.UU. intenta evitar.

Padrino López, otro posible objetivo

Otro objetivo potencial, señalado en el informe de Reuters, es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también acusado de narcotráfico y con recompensa por su captura. Fuentes indican que Padrino sería más flexible y clave para controlar las Fuerzas Armadas, evitando un vacío de poder.

Un funcionario del Departamento de Justicia consultado por Reuters afirmó la situación en Venezuela "sigue siendo una operación de aplicación de la ley" y aún no está terminada

En este contexto, los funcionarios estadounidenses se muestran escépticos sobre la capacidad de la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, para mantener la paz, y han decidido continuar trabajando con los leales de Maduro mientras buscan una transición controlada.

A pesar de la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el gobierno de EE.UU. sigue considerando a Rodríguez como la principal figura para liderar la transición, aunque su capacidad para reunir a las facciones internas del chavismo sigue siendo un desafío.

Reuters señala que entre las demandas urgentes planteadas por la Administración Trump se encuentran la apertura de la industria petrolera en términos favorables a empresas de EE.UU., combatir el narcotráfico, expulsar personal cubano e iraní, y avanzar hacia elecciones, aunque sin cronograma definido.

La agencia de noticias indica que EE.UU. espera progresos en semanas y podría usar activos financieros de Delcy Rodríguez como presión.