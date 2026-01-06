Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petroleo a EE.UU.

El presidente estadounidense señaló que este petróleo se venderá a su precio de mercado y él controlará ese dinero para garantizar que se utilice "en beneficio del pueblo venezolano".

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, les entregará 30 a 50 millones de barriles de petroleo que será vendido en el mercado estadounidense. Además, enfatizó que este producto se venderá y el dinero se usará "en beneficio" del país sudamericano.

"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", escribió el mandatario en su red social.

Trump indicó que ya solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan para la venta de este producto que llegará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.

Venezuela niega "agentes externos"

Mas temprano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había dicho que ningún "agente externo" gobierna al país, luego de que Trump asegurara ayer que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.

"Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela", señaló la funcionaria tras instalar la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez exhortó a los venezolanos a seguir trabajando para que en este nuevo año 2026 se cumplan los objetivos de los sectores productivos.