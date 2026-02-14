Alfonso López Chau pidió la renuncia de José Jerí y lo acusó de ejercer una presidencia de "transacción"

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, reiteró su pedido de renuncia del mandatario José Jerí, luego de que se convocara a un pleno extraordinario para este martes con el fin de debatir la moción de censura en su contra, a raíz de sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

En declaraciones brindadas durante su visita a la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad, López Chau cuestionó el accionar presidente y sostuvo que tuvo dos opciones al asumir el cargo.

“Jerí debió decir a los que votaron por él: ‘Muchas gracias, ahora a servir al pueblo’. Tenía dos caminos, o ser un presidente de transición o ser un presidente de transacción. Parece que él escogió lo segundo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que agrupación política ha solicitado “su renuncia”.

Cabe señalar que el candidato llegó a Trujillo como parte de sus actividades proselitistas con miras a las próximas elecciones generales.

El candidato presidencial participó en un mitin realizado en la plazuela El Recreo, donde estuvo acompañado por candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado por la región, así como por integrantes de su lista a nivel nacional, entre ellos el coronel Harvey Colchado.