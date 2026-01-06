Dos de siete militares estadounidenses heridos en operativo de captura de Nicolás Maduro siguen en recuperación, según CBS News

Un funcionario del Pentágono informó que dos militares estadounidenses heridos durante la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela continúan recuperándose de sus lesiones, según reporta CBS News.

La operación, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, resultó en siete heridos en total, de los cuales cinco ya han regresado al servicio activo.



"Están recibiendo excelente atención médica y están en camino a la recuperación", dijo el funcionario a CBS News.



La misión, diseñada para capturar a Maduro y trasladarlo a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales, ha sido descrita como extremadamente "compleja y agotadora".

"El hecho de que esta misión extremadamente compleja y agotadora se haya ejecutado con éxito con tan pocos heridos es un testimonio de la experiencia de nuestros guerreros conjuntos", dijo el funcionario, citado por CBS News.

Maduro ante el juez

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York tras el operativo y se presentaron ante un juez federal, donde se declararon no culpables de los cargos en su contra.

La operación ha generado controversia internacional por su alcance y legalidad, con críticas de varios gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La comunidad internacional sigue debatiendo las implicaciones de la misión estadounidense.

Este martes, luego de tres días desde la captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Venezuela está dispuesta a entregar entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo para vender en el mercado local, sin aclarar el plazo de tiempo en el que este crudo será trasladado al país norteamericano y detalles del plan.