Marco Rubio viajará el lunes a Israel en medio de las tensiones con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará el 2 y 3 de marzo a Israel para reunirse con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en medio de las tensiones con Irán, anunció este viernes el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense abordará las prioridades regionales de Washington, como Irán, el Líbano y el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump, detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Oriente Medio vive momentos de incertidumbre ante el aumento de los signos de una inminente operación estadounidense contra territorio iraní a pesar de que Teherán se ha mostrado optimista tras la última ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

Trump lleva semanas amenazando con un ataque a Irán si no se logra un acuerdo para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

Washington insiste en que el acuerdo debe incluir el fin del programa iraní de misiles balísticos, pero Teherán sostiene que las conversaciones deben limitarse al enriquecimiento de uranio.

Israel, por su parte, presiona a Estados Unidos para que adopte una línea dura y logre que cualquier eventual acuerdo implique el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, al tiempo que se mantiene en máxima alerta ante una posible escalada del conflicto en la región.

Negociaciones entre EE.UU. e Irán

EE.UU. e Irán mantuvieron ayer jueves en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares en las que Teherán consideró que se produjeron “buenos avances”, mientras que Washington apenas se ha pronunciado al respecto.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Washington está exigiendo enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega Teherán, que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, en medio de las negociaciones el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde la guerra de 2003.

A ello se suma que el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY" ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

Trump quiso recordar hoy que operativos que él ha ordenado contra Irán se han desarrollado a la perfección, como el que mató al general Qasem Soleimani en 2020 o la operación Martillo de Medianoche, que atacó instalaciones nucleares del país persa el pasado junio, y aseguró que quiere mantener esa tasa de éxito.