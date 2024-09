González Urrutia aclara que no fue "coaccionado" por el Gobierno de España para su exilio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder opositor en Venezuela y candidato a la presidencia de su país Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio emitió este jueves un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asildo en este país.



"No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos", dice en el comunicado en que comienza justificándolo "ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español".



González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado "fueron supervisadas y facilitadas directamente por el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alabares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión".

"Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mi", asegura el candidato presidencial venezolano, que este jueves fue reconocido como presidente electo de su país.



"Con esta aclaración, espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos", concluye el comunicado.



Esta declaración tiene lugar, por un lado, después de que desde Venezuela se revelara que González Urrutia había firmado un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, lo que el líder opositor ha admitido y aclarado que lo hizo coaccionado por las autoridades de su país, como condición para viajar a España.

Posición de gobierno español



Por otro lado, desde el principal partido de la oposición en España, el conservador Partido Popular, este jueves se ha acusado al Gobierno de España de estar implicado "como cooperador necesario" en el "golpe de Estado que se ha producido en Venezuela" y ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el "gran urdidor" de la "operación".



El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha expresado el "asco", "vergüenza" e "indignación" que le ha producido el vídeo en el que el excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González, exiliado desde el 8 de septiembre en España, denuncia que firmó bajo "coacción" en la residencia del embajador español en Caracas un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro.



Estas declaraciones han sido rechazadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, quien ha conminado al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, a que invite a Pons retractarse.

EFE