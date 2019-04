En total nueve hoteles de lujo son operados por la compañía Dorchester Collection que rinde cuentas al Ministerio de Finanzas del Gobierno de Brunéi, que lidera el sultán Hasanal Bolkiah desde 1967. | Fuente: AFP

Las cuentas en redes sociales de una cadena de hoteles de lujo, que son propiedad de Brunéi en Europa y Estados Unidos, fueron eliminadas u ocultadas luego de la serie de críticas contra esa nación islámica por la aplicación de leyes contra la comunidad LGTBI.

Brunéi inició el último 3 de abril la aplicación de la ley sharia para castigar con la pena de muerte por lapidación a las personas que tengan sexo homosexual. Esta decisión le valió al Gobierno una serie de críticas a nivel mundial y el inicio de una campaña de boycott contra los hoteles que fue impulsada por artistas como Elton John, George Clooney y la presentadora Ellen Degeneres.

Hoteles de lujo y pronunciamiento

Se trata de los hoteles The Dorchester, The Beverly Hills Hotel, Plaza Athénée, Hotel Meurice, Principe di Savoia, Hotel Bel-Air, Coworth Park, 45 Park Lane and Hotel Eden, los cuales son operados por la compañía Dorchester Collection.

Esta empresa es propiedad de la Agencia de Inversiones de Brunéi, la cual rinde cuentas al Ministerio de Finanzas de su Gobierno.

A través de un comunicado en su página de Facebook, Dorchester Collection, aseguró que ocultaban sus perfiles en redes sociales, pues querían proteger a sus empleados. Si bien no se pronunciaron respecto de las nuevas leyes en Brunéi, aseguraron que están en contra de todo tipo de discriminación.

Anulación de acuerdo con aerolínea

Sin embargo, el boycott no quedó allí, pues la aerolínea Virgin Australia anunció la anulación de un acuerdo firmado con la compañía nacional de Brunéi. Este acuerdo permitía al personal de Virgin, la segunda compañía aérea australiana por detrás de Qantas, comprar pasajes a precio reducido para viajar en los vuelos de Royal Brunei para viajes de placer.

La compañía australiana envió un mail a sus empleados, en la que les explica la nueva legislación, basada en la sharía, que entró en vigor el miércoles en Brunéi, se aplica a musulmanes, no musulmanes y extranjeros "incluso en tránsito a bordo de aviones registrados en Brunéi".

Otro acuerdo que permite a Royal Brunei vender asientos disponibles en vuelos de Virgin Australia en Australia se mantiene vigente, declaró un portavoz.

Aplicación de la sharia

Brunéi, un país rico en hidrocarburos situado en la isla de Borneo y dirigido con mano de hierro por el sultán Hassanal Bolkiah, es el primer país del sudeste asiático que aplica a nivel nacional un código penal que sigue la sharía más rigurosa, como hace Arabia Saudita.

El nuevo código también prevé la muerte por lapidación para los casos de adulterio, así como la amputación de una mano o de un pie para los ladrones. La violación también es pasible de la pena de muerte, al igual que los insultos al profeta Mahoma.

AFP