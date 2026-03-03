BTS reveló la lista de canciones de su disco 'Arirang': ¿cuál será el primer sencillo?

El regreso de BTS ya es una realidad. La agrupación surcoreana de k-pop está cerca de lanzar su quinto álbum, titulado Arirang, el próximo 20 de marzo en plataformas de streaming, retomando su trayectoria musical tras una pausa obligatoria.

A pocos días del estreno, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook revelaron el listado oficial de canciones que formarán parte del disco. El anuncio se realizó mediante una imagen compartida en las redes sociales del grupo y en Weverse, donde confirmaron los títulos de los 14 temas incluidos en el proyecto.

Las 14 canciones de Arirang

El tracklist oficial del nuevo álbum de BTS es el siguiente:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals They don’t know ‘bout us One More Night Please Into The Sun

En Apple Music aparece una pista adicional titulada ARMYRANG, presentada como un bonus track exclusivo donde la agrupación comparte un audio sobre este nuevo lanzamiento.

Además, el preview del álbum ya está disponible en Spotify para pre-save (o pre-guardado).

SWIM, posible sencillo principal

Uno de los detalles que llamó la atención del ARMY fue el diseño del tracklist. La mayoría de las canciones aparece resaltada en rojo, mientras que SWIM, la pista número siete, está marcada con fondo negro y letras blancas. Esta diferencia ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que se trate del sencillo principal del álbum.

Primer concierto y gira mundial Arirang que los trae a Perú

Tras el lanzamiento del disco, BTS ofrecerá su primer concierto en casi cuatro años el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun, en Seúl. El evento tendrá una duración aproximada de una hora y será transmitido a nivel mundial a través de Netflix.

Posteriormente, la agrupación iniciará su gira mundial Arirang en abril, la cual incluye dos fechas en Perú.

¿Por qué Arirang? El significado detrás del nombre del nuevo álbum de BTS

La selección del nombre del nuevo disco de BTS da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", dijo BigHit en un comunicado

El origen y significado de la canción tradicional está en debate, pero algunos estudiosos lo interpretan como un paso de las dificultades a la esperanza. La canción cuenta con más de 3.000 variaciones, según la Unesco, en la que está registrada como patrimonio intangible de la humanidad.

"Los miembros participaron de manera profunda en todo el proceso de creación de las canciones, incorporando en ellas sus propios pensamientos y colores, y expresaron a través de la música las emociones y las inquietudes que sintieron a lo largo de su trayectoria", agregó la compañía.