Rodrygo se rompió el ligamento cruzado y se pierde el Mundial 2026

Los servicios médicos de Real Madrid confirmaron que el brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, por lo que estará de para seis meses y se perderá el Mundial 2026.
El brasileño había entrado al partido contra el Getafe en el segundo tiempo, y sufrió una lesión minutos después. "Hoy a nuestro jugador se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", ha comunicado el club blanco.
La rodilla de Rodrygo se quedó enganchada, en su intento de regatear a Adrián. Pese a que los gestos de dolor fueron más que evidentes, el jugador acabó el partido, teniendo incluso una posibilidad de anotar y empatar el partido que perdió al final 0-1 ante Getafe.
Rodrygo era uno de los fijos para la convocatoria de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026. El brasileño se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días, para luego iniciar un largo proceso de rehabilitación.
Tras la confirmación de la seria lesión de Rodrygo, Real Madrid se queda con Vinicius y Gonzalo como únicos delanteros ya que Mbappé también está lesionado y Mastantuono está sancionado.