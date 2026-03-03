Últimas Noticias
Rodrygo se rompió el ligamento cruzado y se pierde el Mundial 2026

Rodrygo tuvo una doble lesión.
Rodrygo tuvo una doble lesión. | Fuente: Real Madrid
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

Real Madrid confirmó la lesión del extremo brasileño que estará fuera de las canchas por seis meses.

Los servicios médicos de Real Madrid confirmaron que el brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, por lo que estará de para seis meses y se perderá el Mundial 2026.

El brasileño había entrado al partido contra el Getafe en el segundo tiempo, y sufrió una lesión minutos después. "Hoy a nuestro jugador se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", ha comunicado el club blanco.

La rodilla de Rodrygo se quedó enganchada, en su intento de regatear a Adrián. Pese a que los gestos de dolor fueron más que evidentes, el jugador acabó el partido, teniendo incluso una posibilidad de anotar y empatar el partido que perdió al final 0-1 ante Getafe.

Rodrygo era uno de los fijos para la convocatoria de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026. El brasileño se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días, para luego iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Tras la confirmación de la seria lesión de Rodrygo, Real Madrid se queda con Vinicius y Gonzalo como únicos delanteros ya que Mbappé también está lesionado y Mastantuono está sancionado.

Tags
Real Madrid Rodrygo Selección de Brasil Mundial 2026

