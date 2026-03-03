Rodrygo se rompió el ligamento cruzado y se pierde el Mundial 2026

Los servicios médicos de Real Madrid confirmaron que el brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, por lo que estará de para seis meses y se perderá el Mundial 2026.

El brasileño había entrado al partido contra el Getafe en el segundo tiempo, y sufrió una lesión minutos después. "Hoy a nuestro jugador se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", ha comunicado el club blanco.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

La rodilla de Rodrygo se quedó enganchada, en su intento de regatear a Adrián. Pese a que los gestos de dolor fueron más que evidentes, el jugador acabó el partido, teniendo incluso una posibilidad de anotar y empatar el partido que perdió al final 0-1 ante Getafe.

Rodrygo era uno de los fijos para la convocatoria de Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026. El brasileño se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días, para luego iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Tras la confirmación de la seria lesión de Rodrygo, Real Madrid se queda con Vinicius y Gonzalo como únicos delanteros ya que Mbappé también está lesionado y Mastantuono está sancionado.

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026