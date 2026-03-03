Últimas Noticias
Israel ataca tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán

Foto del aeropuerto Mehrabad del 8 de noviembre de 2023, antes del inicio de la escalada.
Foto del aeropuerto Mehrabad del 8 de noviembre de 2023, antes del inicio de la escalada. | Fuente: Unplash / EFE | Fotógrafo: Alireza Akhlaghi
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Israel bombardeó al menos tres aeródromos iraníes, incluido el Aeropuerto Internacional de Mehrabad en la capital, en una nueva escalada del conflicto que deja cientos de muertos desde el inicio de los ataques y mantiene en tensión a la región.

Israel atacó este martes tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán y otro en el sur del país en el que alcanzó un avión en la pista, informaron medios iraníes.

La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.

Se desconocen los daños que ha sufrido ese aeródromo por el momento.

Teherán cuenta con el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní destinado para vuelos al extranjero.

Al mismo tiempo se produjo un ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, informó Press TV.

También fue golpeado el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Saldo de fallecidos tras el inicio de la escalada en Medio Oriente 

Desde el comienzo de la guerra, el sábado, al menos 787 personas muerto en más de un millar de bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Israel Teherán Irán

