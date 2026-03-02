Rodolfo Sánchez Aizcorbe sobre la agresión militar de Israel y EE.UU. contra Irán: "Lo atacan no por ser una amenaza, sino por su debilidad"

El analista Rodolfo Sánchez Aizcorbe indicó que el derecho internacional no permite ataques preventivos a menos que exista una amenaza "inminente", situación que, a su juicio, no se cumplía en este caso.

El especialista en relaciones internacionales, Rodolfo Sánchez‑Aizcorbe, señaló que la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán carece de sustento bajo el derecho internacional.



"El ataque tanto de Israel como Estados Unidos es injustificable desde el punto de vista del derecho internacional", afirmó.



Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, dijo que el derecho internacional no permite ataques preventivos a menos que exista una amenaza "inminente", situación que, a su juicio, no se cumplía en este caso.



Para Sánchez‑Aizcorbe, el interés de Israel radica en debilitar a un enemigo histórico que se encuentra en su momento "más débil". "Efectivamente, lo atacan precisamente no por ser una amenaza, sino por su debilidad", afirmó, señalando que tanto Israel como Estados Unidos ven una "oportunidad" para conducir a Irán hacia un "cambio de régimen".



Respecto a la postura del presidente estadounidense Donald Trump, el analista criticó la ambigüedad del mandatario republicano, cuyas metas calificó de "contradictorias" y "poco claras", al oscilar entre la búsqueda de acuerdos sobre misiles de largo alcance y armas nucleares, y la exigencia de un cambio de gobierno.



"No creo que sea posible realmente un cambio de régimen en Irán. Lo más probable, si es que llegara a caer el régimen, es caos, guerra civil, fragmentación. Recordemos los casos de Irak y Afganistán", sostuvo.



Sánchez‑Aizcorbe denunció la comisión de crímenes de guerra por ambas partes. Citó, como ejemplo, el ataque israelí a una escuela de niñas en Irán donde murieron al menos 148 personas, calificándolo de crimen de guerra, al igual que los ataques iraníes en el aeropuerto de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.



El coautor de Para entender el conflicto palestino-israelí también vinculó este contexto con el accionar de Israel en Gaza, señalando que dicho país viene cometiendo crímenes de guerra por más de dos años.