Perú "formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente" tras ataque de EE.UU. e Israel a Irán

El Gobierno peruano "formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente", tras los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán.

"El Perú formula votos para que la paz y tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticas como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región", indicó la Cancillería en un comunicado.

En ese sentido, el ministerio reiteró "su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invita a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacional".



"El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagradas en la Carta de las Naciones Unidas", apuntó.

📄Comunicado Oficial 004-26: El Perú expresa preocupación por situación actual en el Medio Oriente. pic.twitter.com/zDI3npYWZL — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 28, 2026

Seguimiento a connacionales

Asimismo, la Cancillería del Perú informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y se encuentra en comunicación con sus misiones diplomáticas y consulares en la región.

Estas "han puesto en marcha planes de emergencia y han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de comunicación a fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas".

En esa línea, recomendó mantenerse informado a través de fuentes oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y contactar a la oficina consular que corresponsa para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.

Además, invocaron a familias y amigos de los connacionales ubicados en la región a compartir datos de contacto para que "los ciudadanos peruanos que pudieran requerirlo se comuniquen con nuestras misiones en los países en conflicto y así poderles brindar la asistencia".