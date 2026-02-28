Últimas Noticias
Perú "formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente" tras ataque de EE.UU. e Israel a Irán

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado.
Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mehrnews
por Ernesto Astonitas

·

"El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagradas en la Carta de las Naciones Unidas", aseguraró la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno peruano "formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente", tras los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán.

"El Perú formula votos para que la paz y tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticas como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región", indicó la Cancillería en un comunicado.

En ese sentido, el ministerio reiteró "su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invita a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacional".

"El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagradas en la Carta de las Naciones Unidas", apuntó.

Seguimiento a connacionales

Asimismo, la Cancillería del Perú informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y se encuentra en comunicación con sus misiones diplomáticas y consulares en la región.

Estas "han puesto en marcha planes de emergencia y han puesto a disposición de la comunidad peruana canales de comunicación a fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas".

En esa línea, recomendó mantenerse informado a través de fuentes oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y contactar a la oficina consular que corresponsa para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.

Además, invocaron a familias y amigos de los connacionales ubicados en la región a compartir datos de contacto para que "los ciudadanos peruanos que pudieran requerirlo se comuniquen con nuestras misiones en los países en conflicto y así poderles brindar la asistencia".

