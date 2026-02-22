Últimas Noticias
San Juan de Lurigancho: dueño de discotecas fue asesinado en la puerta de uno de sus locales en jirón Wiracocha

Los delincuentes atacaron al dueño de la discoteca en la puerta del local. | Fuente: RPP
por Redacción RPP

Según información policial, la víctima era propietaria de la discoteca Terraclub y habría sido víctima de extorsión.

Un hombre fue asesinado la madrugada de este domingo en el jirón Wiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho, zona donde se ubican gran cantidad de bares y discotecas en esta zona de la capital.

Precisamente, de acuerdo con información policial, la víctima era propietaria de uno de estos establecimientos. Se trata de Ronald Sotelo Márquez de 49 años, quien tenía a su cargo la discoteca Terraclub y que según vecinos habría sido extorsionado.

El hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba en la puerta de su establecimiento por desconocidos que se dieron a la fuga.

“Era el dueño del local. Estaba ahí parado y han venido y lo han baleado. De repente ha estado recibiendo amenazas”, indicó a RPP un vecino de la zona quien indicó que Sotelo también tenía otra discoteca a pocos metros.

Hasta el lugar del crimen llegaron peritos de Criminalística quienes establecieron un perímetro para realizar las primeras pesquisas y hallaron al menos trece casquillos de bala, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

El cuerpo de la víctima ya fue retirado del lugar y derivado a la Mogue Central de Lima.

En tanto, vecinos de la zona piden mayor resguardo policial, pues en el mismo lugar en agosto de 2025 tres personas ya habían sido asesinadas y luego del crimen de esta madrugada, los bares y discotecas contiguos continuaron funcionando como si nada hubiera ocurrido.

