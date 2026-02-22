Callao: balacera en Carmen de la Legua deja seis heridos, entre ellos un menor de cuatro años

El ataque se produjo contra un grupo de hombres que se encontraban reunidos en el cruce de las avenidas José Gálvez y Julio César Tello. Peritos hallaron 12 casquillos de bala en el lugar.

Seis personas, entre ellas un menor de cuatro años, resultaron heridas en un ataque a balazos ocurrido en el cruce de las avenidas José Gálvez y Julio César Tello, en el distrito de Carmen de la Legua, en el Callao.

Fuentes policiales indicaron a RPP que el ataque se produjo contra un grupo de hombres que se encontraban reunidos en esta intersección.

En un momento, fueron interceptados por una combi blanca con lunas oscuras, desde donde se realizaron varios disparos, según indicaron los vecinos de esta zona. Producto del ataque, cinco hombres resultaron heridos, entre ellos un adolescente.

Menor herido en el brazo

Uno de los disparos también alcanzó a un niño de cuatro años que se encontraba jugando en la calle. Agentes policiales indicaron que el menor presenta una herida en uno de sus brazos.

Todos los heridos fueron llevados al hospital San José del Callao. Peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes, hallando 12 casquillos de bala, lo que evidencia la violencia del ataque.

Efectivos policiales de la comisaría de Carmen de la Legua también vienen efectuando las investigaciones preliminares tras este ataque armado.