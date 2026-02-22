Rímac: asesinan a chofer de colectivo en paradero de Acho en la Vía de Evitamiento

Un chofer de una miniván fue asesinado a balazos en plena Vía de Evitamiento, a la altura del paradero de Acho, en el distrito limeño del Rímac.

El ciudadano fue identificado como Jhon Luis Flores Guerrero de 23 años, quien realizaba el servicio de colectivo en la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador.

De acuerdo con la Policía, el ataque ocurrió cuando el transportista se encontraba llamando a pasajeros hacia su unidad.

En ese momento fue sorprendido por un hombre que le disparó varias veces.

La víctima intentó escapar, pero la ráfaga de disparos provocó que termine cayendo en el pavimento, falleciendo al instante.

Asimismo, se conoció que los autores del crimen grabaron el ataque y luego lo difundieron a través de redes sociales para amenazar a los demás transportistas.