Rímac: asesinan a chofer de colectivo en paradero de Acho en la Vía de Evitamiento

Rímac: Asesinan a chofer de colectivo cuando esperaba pasajeros en el paradero de Acho
Ernesto Astonitas

Ernesto Astonitas

·

Un chofer de una miniván, identificado como Jhon Luis Flores Guerrero (23 años), que realizaba el servicio de colectivo en la ruta Puente Piedra-Villa El Salvador, fue asesinado a balazos en la Vía de Evitamiento, a la altura del paradero Acho, en el distrito limeño del Rímac.

Lima
Un chofer de una miniván fue asesinado a balazos en plena Vía de Evitamiento, a la altura del paradero de Acho, en el distrito limeño del Rímac.

El ciudadano fue identificado como Jhon Luis Flores Guerrero de 23 años, quien realizaba el servicio de colectivo en la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador.

De acuerdo con la Policía, el ataque ocurrió cuando el transportista se encontraba llamando a pasajeros hacia su unidad.

En ese momento fue sorprendido por un hombre que le disparó varias veces. 

La víctima intentó escapar, pero la ráfaga de disparos provocó que termine cayendo en el pavimento, falleciendo al instante.

Asimismo, se conoció que los autores del crimen grabaron el ataque y luego lo difundieron a través de redes sociales para amenazar a los demás transportistas.

Según testigos del hecho, el ataque ocurrió delante de los pasajeros que se encontraban dentro de la minivan.
Temor entre ciudadanos

Según testigos del hecho, que pudo consultar RPP, el ataque ocurrió delante de los pasajeros que se encontraban dentro de la minivan.

Ante este nuevo episodio de inseguridad, usuarios que abordan vehículos de transporte público en este paradero exigen mayor resguardo policial en la zona.

"[Hay] miedo al subir a los carros, nos da miedo que nos vaya a pasar algo, mira lo que pasó ayer y no solamente son ellos. Están extorsionando a varias rutas. Ya tenemos temor, tenemos nuestros hijos pequeños y andamos con temor, con miedo", contó una vecina a RPP.

Peritaje e investigación

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional realizaron las diligencias de ley, mientras que el cadáver del conductor fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Por su parte, agentes de la División de Homicidios de la Policía manejan la hipótesis de que el ataque haya sido perpetrado por extorsionadores para exigir el pago de cupos.

Se conoció que los autores del crimen grabaron el ataque y luego lo difundieron a través de redes sociales para amenazar a los demás transportistas.
