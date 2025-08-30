Últimas Noticias
Israel mata al primer ministro del Gobierno hutí de Yemen en un ataque en Saná

El primer ministro hutí, Ahmed Al-Rahawi.
El primer ministro hutí, Ahmed Al-Rahawi. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Ahmed Al-Rahawi fue atacado junto a otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año.

Los hutíes del Yemen anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.

"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.

Dichas fuentes añadieron que el Ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Al-Rahawi, primer ministro del Gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel.

Yemen Saná Israel Palestina

