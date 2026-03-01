Ignacio Buse vs Liam Draxl: ¿A qué hora juegan y donde ver la Qualy del Masters 1000 de Indian Wells?

El peruano Ignacio Buse debutará este lunes 2 de marzo en la ronda clasificatoria del Indian Wells Masters 1000, donde enfrentará al canadiense Liam Draxl, un rival con mayor recorrido en pistas duras. El encuentro está programado en el segundo turno del Stadium 5, alrededor de las 14:30 (hora peruana), en un duelo clave para las aspiraciones del joven nacional de meterse al cuadro principal del torneo estadounidense.

Ignacio Buse vs. Liam Draxl: ¿cómo llegan a la qualy de Indian Wells Masters 1000?

Ignacio Buse (66 ATP) llega de caer en el ATP 250 Chile Open 2026 ante el argentino Thiago Agustín Tirante (76° ATP) por un marcador de 2-6, 7-6(0), 7-6(2). Liam Draxl (147 ATP) tuvo su último partido contra Zachary Svajda con quien perdió por 2 - 0.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Liam Draxl en vivo por el Indian Wells Master 1000?

El partido entre Ignacio Buse vs. Liam Draxl se disputará este martes 2 de marzo en el Stadium 5 del Indian Wells Tennis Garden

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Liam Draxl en vivo por el Indian Wells Master 1000?

En Perú , el partido entre Ignacio Buse vs. Liam Draxl comienza no antes de las 2:10 p.m.

¿Dónde ver el Ignacio Buse vs Liam Draxl por TV?



El partido entre Ignacio Buse vs. Liam Draxl se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.