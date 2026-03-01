Cusco: suspenden transporte de gas natural tras una fuga y deflgración en el distrito de Megantoni

La emergencia fue detectada la mañana del domingo y causó preocupación en la población. El Ministerio de Energía y Minas informó que se envió personal para realizar labores de aseguramiento, evaluación y verificación.

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) suspendió temporalmente el transporte de gas natural tras registrarse una fuga y una posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada en el CAPE 43, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

La emergencia fue detectada a las 11 de la mañana. Según la compañía, la situación ya se encuentra bajo control luego de que un equipo pudo solucionar este problema.

La empresa informó que se adoptaron medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como para minimizar el impacto ambiental.

Los mismos pobladores de Megantoni difundieron videos donde se observa una llamarada en una zona montañosa, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Pronunciamiento del Minem

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señaló que a través del Viceministerio de Hidrocarburos se emitirá una resolución de declaratoria de emergencia tras lo sucedido en Megantoni con la finalidad de adoptar acciones para asegurar la continuidad del abastecimiento energético, priorizando el suministro de gas natural.

"El Gobierno viene actuando de manera inmediata, articulada y responsable. La prioridad es salvaguardar la seguridad de la población del distrito de Megantoni, proteger a las comunidades y garantizar la continuidad operativa segura del suministro de recursos energéticos", se lee en el comunicado.

Asimismo, el Minem señaló que equipos técnicos especializados se encuentran desplegados en la zona realizando labores de aseguramiento, evaluación y verificación permanente, a fin de prevenir cualquier nueva eventualidad.