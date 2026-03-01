Revelan presunto favorecimiento de José María Balcázar a su exalumna con contratación en el Estado

Una investigación del programa Panorama reveló este domingo un presunto esquema de favorecimiento laboral vinculado al presidente José María Balcázar, cuando se desempeñaba como congresista en funciones de la bancada de Perú Libre.

El caso se centra en Carla Bustíos Arteaga, una exalumna y exasesorada de tesis de Balcázar en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quien logró su primera contratación con el Estado en un tiempo récord tras visitar el despacho del legislador en agosto de 2021.

Según el registro de visitas, la joven acudió a la oficina de Balcázar el 19 de agosto de 2021, solo un día después de haber pagado su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y apenas 24 horas antes de obtener una orden de servicio por 16 000 soles en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.



En este organismo fue contratada para realizar gestiones administrativas legales, a pesar de que en ese momento solo ostentaba el grado de bachiller.

Consultada por Panorama, Bustíos Arteaga intentó justificar la reunión con Balcázar señalando que se trató de un saludo protocolar al encontrarse en Lima, negando inicialmente cualquier tipo de influencia indebida en su contratación.



Del despacho congresal a comisiones especiales



El vínculo laboral de Bustíos con el entorno de Balcázar no se limitó a órdenes de servicio externas, pues posteriormente se integró directamente al Congreso de la República bajo la tutela de su antiguo profesor.

La exalumna trabajó entre octubre de 2021 y abril de 2022 en la Comisión para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, un grupo de trabajo que estuvo presidido precisamente por el congresista José María Balcázar.

"Luego de eso, sí ha sido que él me convocó para ver el tema de participar en la comisión", admitió la propia involucrada al explicar cómo se dio su ingreso al Parlamento.

Tras concluir su etapa en dicha comisión, la bachiller continuó su trayectoria en el Estado obteniendo una nueva orden de servicio en octubre de 2022, esta vez dentro del Ministerio de Justicia.



Investigaciones por presuntos intercambios de votos



La denuncia de Panorama no solo se limita a la exalumna, sino que vincula estas prácticas con otras investigaciones fiscales que pesan sobre el congresista por presunto tráfico de influencias.

Se señala que Balcázar habría gestionado el nombramiento de su nuera como fiscal adjunta provincial de derechos humanos en Lambayeque a cambio de un voto parlamentario específico.

Estos antecedentes refuerzan la tesis de un presunto modo de operar orientado a colocar a personas de su círculo cercano en puestos clave de la administración pública, lo que actualmente es objeto de indagación por parte del Ministerio Público por delitos contra la administración pública.