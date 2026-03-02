Denisse Miralles se reunirá con el presidente del Congreso para definir la presentación del Gabinete Ministerial

La titular del Consejo de Ministros señaló que confía en obtener el voto de confianza del Congreso.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que reunirá este lunes con Fernando Rospigliosi, titular encargado del Congreso, para definir la presentación del Gabinete ante el pleno para exponer la política general de gobierno a fin de solicitar el voto de confianza.



“Valoro que primero nos escuche, vean cuál es no solo el plan que tenemos, sino las acciones inmediatas que estamos tomando. Yo creo que nuestro país debería estar privilegiando la atención inmediata a la emergencia y eso lo que estamos haciendo desde todas las carteras”, dijo



Miralles señaló que “todavía no está decidida la fecha” de la presentación del Gabinete.



“Tenemos también una estrategia que se debe estar consolidando, cerrando esta semana y seguro que, al final de la semana, podemos confirmar la fecha”, detalló.



La jefa del Gabinete cree que logrará el apoyo de las bancadas congresales al presentar el plan del Ejecutivo y “haciendo notar cuál es la realidad del país y que se necesita estabilidad”.



Miralles sostuvo que el presidente José María Balcázar ha pedido al Consejo de Ministros “la atención inmediata a las emergencias” que generan las fuertes lluvias que golpean a diferentes regiones del país.



“Desde el primer día hemos estado en Arequipa, luego en Lambayeque y hoy día en Cajamarca”, añadió.