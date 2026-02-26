Cristiano Ronaldo se convirtió en copropietario del club Almería de España

Cristiano Ronaldo adquirió el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, dando su primer paso como inversor en el fútbol de España. El astro portugués concretó la operación a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su empresa CR7 SA. El club anunció la operación ab través de un comunicado en el que destacó el deseo del jugador de contribuir con el desarrollo del fútbol más allá del terreno de juego.

"Cristiano Ronaldo ha adquirido un 25% de las acciones de la UD Almería a través de CR7 Sports Investments, una filial de CR7 S.A., siendo este un importante paso en la continua expansión tanto del club como de la cartera de inversiones del empresario portugués", dice el comunicado.

Además, se afirma que el acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Mohamed Al Khereiji, presidente de la UD Almería, declaró: "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera".

Cristiano Ronaldo declaró que desde hace mucho tiempo su ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. "La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", dijo.

Cristiano Ronaldo mantiene una estrecha relación con el presidete de Almería, Al Khereiji, quien habría desempeñado un papel clave en su llegada al Al-Nassr tras su polémica salida del Manchester United.