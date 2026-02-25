“Ver anime es vital para entender que la vida tiene color”: Diego Ramora, voz latina de Yuta, reflexiona sobre Jujutsu Kaisen

En entrevista con RPP, el actor mexicano habla sobre el impacto global del anime, la presión de interpretar a uno de los personajes más queridos de Jujutsu Kaisen y lo que viene para la historia.

El fenómeno de Jujutsu Kaisen continúa expandiéndose en todo el mundo y Latinoamérica no es la excepción. A propósito del estreno del episodio 8 de la tercera temporada, que llega este 27 de febrero, RPP conversó en exclusiva con Diego Ramora, actor mexicano que da voz en español latino a Yuta Okkotsu, uno de los personajes más relevantes de la franquicia.

Con una carrera iniciada a los 12 años, Ramora ha construido su trayectoria dentro del doblaje paso a paso, trabajando con diversos directores y maestros como Arturo Cataño (Tenma de Pegaso en Los Caballeros del Zodiaco: El lienzo perdido) y Patricia Acevedo (Usagi Tsukino en Sailor Moon), hasta asumir uno de los retos más importantes de su carrera: interpretar a Yuta en Jujutsu Kaisen 0 y posteriormente en la serie.

“El anime y yo siempre hemos estado vinculados”, comenta. Creció viendo Dragon Ball y Naruto, antes de involucrarse profesionalmente en franquicias como Jujutsu Kaisen. “Ha sido una carrera muy amena, muy fructífera y, sobre todo, muy apapachadora. He crecido junto a directores y maestros que hoy considero familia”, agrega.

La responsabilidad detrás de cada personaje

Para Ramora, cada papel implica una responsabilidad narrativa y emocional.

“El maestro Arturo Cataño dice que detrás de cada personaje puede haber un montón de historias. Si aparecieras un segundo en la historia de alguien, ¿te gustaría que no entendieran la importancia de tu vida? Todo personaje es importante por ese hecho”, explica.

Esa filosofía se volvió aún más exigente al asumir a Yuta Okkotsu, un personaje complejo, marcado por el trauma, el poder y la vulnerabilidad. El actor destaca que parte de su trabajo consistió en comprender la esencia que ya había construido Megumi Ogata, voz original del personaje en japonés.

En sus palabras: “Cuando tienes un sello tan fuerte en la versión original, la tarea es entender ese nervio, ese miedo, esa intensidad. A partir de ahí, empiezas a descubrir qué le puedes aportar en español latino”.

Según cuenta, también dejó algo propio en el personaje: “Le he cedido mucho de mi torpeza y mis ganas de ser más gentil cada día. Yuta sabe lo que es vivir en un mundo duro, así que siempre intenta ser amable”.

La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' contará con 12 episodios que adaptan uno de los arcos más intensos del manga.Fuente: MAPPA

¿Por qué Jujutsu Kaisen conecta con millones?

Para el actor, la respuesta está en la humanidad que atraviesa la historia, incluso en medio de batallas sobrenaturales.

“Todos nos hemos sentido con un vacío enorme alguna vez. Todos hemos tenido frustración, dolor, hemos tenido que aceptar derrotas. En Jujutsu Kaisen hay mucha humanidad, a pesar de la cantidad de maldiciones que vemos", explica.

Aunque evita revelar detalles de lo que viene en la temporada, adelanta que la historia mantendrá la intensidad emocional que caracteriza a la franquicia. “Se viene una historia del calibre, del amor y la pasión que el público le tiene a la serie”, afirma.

En 'Jujutsu Kaisen', Yuta Okkotsu tiene voz latina de Diego Ramora, junto a Enzo Fortuny y José Gilberto Vilchis en el doblaje.Fuente: MAPPA

“Ver anime es vital para entender que la vida tiene color”

Más allá del éxito comercial, Ramora ofrece una lectura amplia sobre el auge del anime en el mundo.

“Vivimos en una sociedad con mucha presión, con jornadas largas, competencia constante. Necesitamos cosas que nos devuelvan el color, la energía, la metáfora. Después de un día pesado, poder entrar a una plataforma, ver anime y desconectarte durante 20 o 30 minutos es algo que te devuelve alegría”, reflexiona.

Y resume su postura en una frase contundente: “Ver anime es vital para entender que la vida tiene color, energía y sensación”.

'Jujutsu Kaisen' supera los 100 millones de copias en manga y ha ganado el premio Anime del Año en dos ocasiones.Fuente: MAPPA

El reconocimiento del público frente a los premios

Consultado sobre el debate en torno al reconocimiento que reciben las producciones de anime en premios internacionales como el Oscar, el actor evita la confrontación, pero marca una posición clara.

“Para mí, el verdadero reconocimiento es el del público. Cuando alguien se acerca y me dice que le gusta mi trabajo, me siento satisfecho. Puede haber decenas de personas que voten en un premio, pero hay millones que lo ven, lo sienten y lo viven”.

Desde su experiencia trabajando tanto en producciones japonesas como One Piece y Blue Lock, así como en proyectos vinculados a estudios de Hollywood como Una batalla tras otra, señala que cada industria tiene dinámicas distintas, pero el contacto con el público es lo que termina marcando la diferencia.

'Jujutsu Kaisen' se emite en simultáneo a través de Crunchyroll para Latinoamérica y otras regiones del mundo.Fuente: MAPPA

Un vínculo con Perú

Al cierre de la conversación, Ramora no duda en enviar un mensaje a los seguidores peruanos de Jujutsu Kaisen.

“El día que me inviten, yo más que feliz de estar con ustedes. La gente de Perú siempre me manda mensajes tan amenos”, comenta.

Sobre lo que Yuta representa en su carrera, añade: “Es la oportunidad de abrir una nueva comunicación con el público. Pasar de estar más en el anonimato a poder interactuar con los fans ha sido un privilegio, y solo trato de ponerme a la altura del amor que le tienen los fans”.

Mientras esperamos su visita, su interpretación de Yuta Okkotsu continuará acompañando los nuevos episodios de la tercera temporada, disponibles en Crunchyroll, la plataforma oficial de la serie.

'Jujutsu Kaisen' es protagonizado por Yuji Itadori, quien comparte su cuerpo con el poderoso Ryomen Sukuna.Fuente: MAPPA

