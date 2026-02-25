'Bridgerton' temporada 4 parte 2: fecha, hora de estreno, reparto y cómo ver los nuevos episodios en Netflix

La historia de amor de Benedict Bridgerton está por llegar a su punto más intenso. Este jueves, Netflix estrena la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton, centrada en el romance entre Benedict y la enigmática Sophie Baek.
La primera parte dejó a los fans con el corazón en vilo: Benedict, obsesionado con encontrar a su misteriosa Dama de Plata, ignora que la mujer a la que salvó en el campo y la dama enmascarada del baile son la misma persona.
Ahora, los nuevos episodios prometen resolver el escándalo generado por la polémica propuesta de Benedict para que Sophie sea su amante, una oferta que desató indignación entre los seguidores y llevó a Sophie a replantear su independencia.
¿De qué trata Bridgerton temporada 4?
Producida por Shondaland y bajo la supervisión creativa de Jess Brownell, la cuarta temporada de Bridgerton se inspira directamente en los cuentos de hadas clásicos. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), reacio al matrimonio y a las convenciones sociales, ve su mundo transformado cuando conoce a una misteriosa mujer enmascarada durante un baile.
Mientras intenta descubrir quién es ella, Benedict se cruza nuevamente con Sophie Baek (Yerin Ha), una ingeniosa y valiente sirvienta que trabaja para Lady Araminta Gun. Atrapado entre la ilusión y la realidad, Benedict deberá enfrentarse a sus propios prejuicios y decidir si el amor puede superar las barreras de clase impuestas por la sociedad.
¿En qué libro se basa la temporada 4 de Bridgerton?
La nueva entrega está inspirada en Te doy mi corazón (An Offer from a Gentleman), el tercer libro de la saga escrita por Julia Quinn.
Según la actriz Yerin Ha, la serie mantiene la esencia del personaje original: una Sophie ingeniosa, resiliente y vulnerable. Por su parte, la showrunner Jess Brownell destaca que no se trata de una “dama en apuros” tradicional, sino de una mujer estratégica, fuerte y acostumbrada a sobrevivir.
¿A qué hora se estrena Bridgerton temporada 4 parte 2?
La temporada 4 parte 2 de Bridgerton se estrena el 26 de febrero a las 12 a.m. (hora del Pacífico) en Netflix.
En Latinoamérica, el horario aproximado de estreno será:
- 2 a.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
- 3 a.m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
- 5 a.m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
¿Quiénes actúan en Bridgerton temporada 4?
El elenco principal incluye a:
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- Yerin Ha como Sophie Baek
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton
- Luke Newton como Colin Bridgerton
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Golda Rosheuvel como la reina Charlotte
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Katie Leung como Lady Araminta Gun
- Hannah Dodd como Francesca Stirling
- Victor Alli como John Stirling
- Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown
Completan el reparto: Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Daniel Francis, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Michelle Mao, Emma Naomi, Hugh Sachs, Will Tilston, Polly Walker e Isabella Wei.
Lista de episodios de Bridgerton temporada 4
La temporada 4 de Bridgerton está compuesta por ocho episodios en total. La segunda parte incluye los últimos cuatro capítulos, que completan la historia de Benedict y Sophie.
A continuación, el listado completo de episodios:
- Episodio 1: The Waltz (El vals)
- Episodio 2: Time Transfixed (El tiempo suspendido)
- Episodio 3: The Field Next to the Other Road (El campo junto al otro camino)
- Episodio 4: An Offer from a Gentleman (La propuesta de un caballero)
- Episodio 5: Yes or No
- Episodio 6: The Passing Winter
- Episodio 7: The Beyond
- Episodio 8: Dance in the Country
Banda sonora de Bridgerton temporada 4
Como ya es tradición en Bridgerton, la serie apuesta por versiones instrumentales de grandes éxitos del pop contemporáneo, reinterpretados con arreglos clásicos al estilo de la alta sociedad londinense. En esta temporada destacan adaptaciones de canciones de Coldplay, Taylor Swift, Paramore, Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Camila Cabello, entre otros.
- Episodio 1
Life in Technicolor – Coldplay (Vitamin String Quartet)
DJ Got Us Fallin’ In Love – Usher ft. Pitbull (Strings From Paris)
Never Let You Go – Third Eye Blind (Vitamin String Quartet)
- Episodio 2
Enchanted – Taylor Swift (Joseph William Morgan)
- Episodio 3
All I Wanted – Paramore (Vitamin String Quartet)
- Episodio 4
bad idea right? – Olivia Rodrigo (Caleb Chan)
- Episodio 5
360 – Charli XCX (Peter Gregson)
Birds of a Feather – Billie Eilish (Gemini Strings)
Lose Control – Teddy Swims (Vitamin String Quartet)
- Episodio 6
Just What I Needed – The Cars (Altum Quartet)
Fields of Gold – Sting (Music Lab Collective)
- Episodio 7
Banda sonora original compuesta por Kris Bowers
- Episodio 8
Never Be the Same – Camila Cabello (Strings From Paris)
The Night We Met – Lord Huron (Joni Fuller)
¿Dónde ver Bridgerton temporada 4 parte 2?
La segunda parte de la temporada 4 estará disponible exclusivamente en Netflix desde el 26 de febrero. En la plataforma ya puedes encontrar la primera parte, las tres temporadas anteriores y la precuela La reina Charlotte: una historia de Bridgerton.