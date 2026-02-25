Policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

La Tropa Guardafrontera de Cuba mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida proveniente de Estados Unidos que, según la versión gubernamental, no obedeció cuando se le pidió detenerse en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.

Según un comunicado del Ministerio del Interior de Cuba, otras seis personas de la lancha resultaron heridas durante el fuego cruzado, así como el comandante de la embarcación cubana.

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, se lee en el comunicado.

El perfil oficial de la Presidencia de Cuba señaló que la isla ratifica su voluntad de proteger sus aguas territoriales, con la consigna de que la defensa nacional es “un pilar fundamental para el Estado”.

De acuerdo con la versión cubana, el incidente tomó lugar cuando la embarcación -con placa de Florida (EE. UU.)- se aproximó al noroeste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillos, provincia Villa Clara.

“Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, señaló el régimen isleño.

El Ministerio del Interior cubano no dio detalles de las identidades de los fallecidos ni los motivos por los cuales la lancha abrió fuego.

Este hecho se produce en medio de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump impusiera un asedio sobre la isla y obligara al régimen a llegar a un acuerdo.

No es la primera vez que se registran esta clase de incidente. En el 2002, los tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. dispararon contra fuerzas guardafronterizas de Cuba cerca de la Villa Clara y dejaron herido a un oficial cubano.

El otro suceso, se produjo en Bahía Honda (oeste) cuando una lancha procedente de EE. UU. chocó con una patrullera del Minint y el resultado fue el hundimiento de la primera y la muerte de varios de sus tripulantes.

Florida abre una investigación tras el ataque de Cuba a una lancha que dejó cuatro muertos

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en dicho estado de EE.UU.

"He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", avisó Uthmeier en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió horas después de trascender que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis de una lancha rápida procedente de Estados Unidos.