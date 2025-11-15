La Generación Z se moviliza contra Claudia Sheinbaum y denuncia la violencia en México

El recorrido inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo capitalino a las puertas de Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, rodeado de vallas colocadas por el Gobierno local que fueron golpeadas, escaladas y derribadas con martillos por personas encapuchadas identificadas como el “bloque negro”.

Entre banderas de ‘One Piece’ y la consigna “¡Fuera Claudia (Sheinbaum)!”, miles de mexicanos de todas las edades, pertenecientes a la llamada ‘Generación Z’, protestaron este sábado en la Ciudad de México para expresar su “hartazgo político” hacia el Gobierno encabezado por la presidenta mexicana y denunciar la “impunidad” frente a la violencia que azota al país.

El recorrido inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo capitalino a las puertas de Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, rodeado de vallas colocadas por el Gobierno local que fueron golpeadas, escaladas y derribadas con martillos por personas encapuchadas identificadas como el “bloque negro”.

La protesta sirvió como catalizador a estudiantes, campesinos, miembros de partidos políticos de la oposición y ciudadanos nacidos en el estado Michoacán como Christian, quien afirmó a EFE que la violencia en su región está rebasada y que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1985-2025), el pasado 1 de noviembre, es evidencia de ello.

“Es el cinismo por parte de los políticos, si realmente hubiera una aceptación por parte de ellos de que hay un problema de violencia creo que esto sería más fácil de tratar”, declaró tras definirse como “apartidista” y afirmar que “nadie le dio ni un peso” por asistir a la marcha.

Esta aclaración surge luego de que Claudia Sheinbaum vinculara al autodenominado grupo ‘Generación Z México’ como parte de la oposición al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante del que emergió la mandataria mexicana.

A la marcha asistieron figuras de la oposición política mexicana, como miembros del partido Movimiento Ciudadano, pero Christian defendió que el “hartazgo político” es un fenómeno nacional motivado por la violencia, los más de 133.000 desaparecidos y los casi 60 asesinatos diarios en el país.

“Hay intereses (políticos) por parte de la oposición en la marcha, pero es tan grande que quién no va a estar aquí metido”, subrayó.

En ese sentido, Sara, una joven manifestante, confesó a EFE que para ella el detonador ocurrió el 8 de marzo, cuando el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos en rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

“Por todos los desaparecidos que está olvidando el Gobierno, no son uno, no son dos, son más de 400 desaparecidos que estuvieron en el rancho Izaguirre y que a todos se nos olvidó eso”, zanjó.

Desilusión ante el cambio

Otra inconformidad expresada por la juventud fue el incremento a los impuestos a las bebidas azucaradas y a los videojuegos, pero sobre todo el aumento de los precios en productos básicos como la comida.

“Vas al supermercado y no te alcanza para nada (...) Somos jóvenes y lo que estamos buscando es un mejor México, buenos trabajos, seguros, derechos de los trabajadores, seguridad desde que llegas a tu casa y al trabajo”, resalta Sara.

Sobre ello, Esteban, otro de los jóvenes asistentes mencionó que desde 2018, año en el que Andrés Manuel López Obrador (2018-2025) asumió la presidencia de México, “el plan estaba claro” y que “nunca tuvo la intención de mejorar el país”, un problema que también observa con la actual mandataria.

“López Obrador nunca tuvo la intención de mejorar el país, quería el poder costara lo que costara”, apuntó.

Tras la llegada de los manifestantes al Zócalo, la plaza más grande del país, la marcha que inició como pacífica se tornó violenta luego de que el “bloque negro” golpeara con martillos y piedras las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, las cuales fueron derribadas.

La protesta nacional de la ‘Generación Z’ en México no estuvo marcada por la edad, como ha ocurrido en otras partes del mundo, sino por el llamado a “no olvidar” a las víctimas de la violencia, un problema que persiste a pesar del cambio de gobierno que vivió México en 2018 con la llegada al poder del expresidente López Obrador, a quien sucede Sheinbaum.