Abogado de la familia de Lizeth Marzano sobre caso Adrián Villar: "Ya tenemos toda la estrategia netamente armada"

Carlos Grados, abogado de la familia de Lizeth Marzano Noguera, aseguró que se tiene "toda la estrategia netamente armada" para solicitar prisión preventiva a Adrián Villar por la muerte de la deportista, quien fue atropellada el pasado 17 de febrero.

El abogado llegó hasta la División de Investigación y Prevención de Incidentes de Tránsito, donde permanece detenido Adrián Villar, de manera preliminar por 72 horas.

"Nosotros ya tenemos toda la estrategia netamente armada. Son cosas estratégicamente, también nosotros como abogados tenemos que reservarnos también para no poder divulgar. Pero ya se tiene netamente también trabajando con el Ministerio Público para poder lograr lo más pronto una detención preventiva", declaró Grados a los medios de comunicación.

Aseguró que los videos divulgados los últimos días han permitido la diligencia y posterior pedido de detención preliminar judicial a Adrián Villar.

"Creo que ha sido bastante determinante todo ello, ¿no? Porque si bien es cierto los videos han ingresado a la investigación pertinente, hay las diligencias previamente. Teniendo los videos, ¿qué es lo que se ha proseguido? Se ha proseguido netamente a hacer la diligencia de la visualización y el deslacrado. No es netamente recabar la información y divulgarlo. Hay ciertos pasos netamente que se tienen que respetar", mencionó.

Sobre la situación de los policías, el abogado confirmó que se encuentran identificada y todos "han tenido ayer sus declaraciones pertinentes".

Villar no pasó dosaje etílico ni estuvo en clínica, según Arriola

Como se recuerda, tras la detención de Adrián Villar, el Comandante General de la Policía de la Policía Óscar Arriola donde indicó de que Villar no había asistido a una clínica como en su momento lo dijo su defensa legal y que tampoco habría pasado el dosaje etílico.

Las diligencias durante esta detención preliminar por 72 horas iniciaron a las 2 de la mañana aproximadamente de este jueves 26 de febrero.

Villar fue detenido en una vivienda en el distrito limeño de Miraflores, un domicilio que le pertenece a uno de sus familiares y posteriormente fue trasladado al médico legista, la unidad donde se pudo realizar esos exámenes médicos.

Tras pasar por Criminalística, llegó alrededor de las 5 de la mañana hasta la División de Investigación y Prevención de Incidentes de Tránsito.

Su padre, Rubén Villar, se acercó a la dependencia policial trayendo una bolsa de papel para que los efectivos policiales puedan entregárselo a su hijo.

#LoÚltimo. Con la finalidad de asegurar el desarrollo de diligencias urgentes, el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispone detención judicial por 72 horas de Adrián Villar Chirinos, investigado por homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de… pic.twitter.com/KRptC3jmgK — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 26, 2026

Detención de 72 horas

El Poder Judicial confirmó que se dispuso la detención judicial por 72 horas a Adrián Villar Chirinos, investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio de la deportista Lizeth Marzano Noguera.

La medida fue dictada por el juez Ricardo Huaman Rendon, del 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, así como se solicitó realizar la toma de declaración de la periodista Marisel Linares, además de la pericia toxicológica al investigado.

Asimismo, el Poder Judicial requirió a la Unidad Especializada de la Policía Nacional del Perú a "precisar los videos pendientes de visualizar por el Ministerio Público y que se informe la designación del personal asignado para la pericia de daños al vehículo causante del accidente".