El papa León XIV en la primera misa del 2026: "El mundo no se salva afilando espadas sino acogiendo a todos"

El papa León XIV ha avisado este jueves 1 de enero del 2026 que el mundo "no se salva afilando espadas" sino con perdón, entendimiento y "acogiendo a todos", durante la primera misa del año, que coincide con la 59ª Jornada Mundial de la Paz.

El pontífice peruano-estadounidense, agustino, aludió precisamente a San Agustín para aseverar que uno de los "rasgos fundamentales" de Dios es "la total gratuidad de su amor", ya que se presenta en la forma de un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

"Esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándose incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo", advirtió en su homilía.

León XIV vive por primera vez un Año Nuevo como papa, ya que fue elegido el pasado mayo, y este jueves ofició en la basílica de San Pedro del Vaticano la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios.

