Alianza Lima vs Universitario en vivo: horario y canales de TV por fecha 8 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley

Este fin de semana, Alianza Lima y Universitario se ven las caras en el marco de la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Alianza Lima llega en el primer lugar del certamen ante Universitario, que en las últimas semanas perdió en dos ocasiones. Se espera un partidazo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario vs Alianza Lima: Así llegan a la fecha 8 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima viene de ganarle 3-1 a la San Martín por el tercer lugar del Sudamericano. Por su parte, en la 'U' llegan de perder 3-1 contra Géminis.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido está programado para el domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El recinto tiene una capacidad para 5,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 5:00 p.m. .

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Alianza Lima en vivo?

El partido entre Universitario contra Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Universitario vs Alianza Lima: precios de entradas