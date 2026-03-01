Últimas Noticias
Gremio vs Inter en vivo con Erick Noriega: ¿a qué hora y dónde ver la final de ida del Campeonato Gaucho 2026?

Erick Noriega llegó a Gremio procendente de Alianza Lima.
Erick Noriega llegó a Gremio procendente de Alianza Lima. | Fuente: Instagram Erick Noriega
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con Erick Noriega, Gremio recibirá a Inter en el clásico correspondiente a la final del Campeonato Gaucho 2026.

Gremio vs Inter se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este domingo por la final de ida del Campeonato Gaucho 2026.

El equipo donde juega Erick Noriega espera sumar su triunfo de local para dar un paso importante rumbo del certamen de Porto Alegre, El futbolista peruano llega en un buen momento: fue la figura en la victoria por 2-1 al Atlético Mineiro con un gol y una asistencia.

Gremio vs Inter: ¿Cómo llegan a la final ida del Campeonato Gaúcho 2026?

Gremio llega a este partido tras vencer por 2-1 a Atlético Mineiro de local por el Brasileirao. En tanto, Inter igualó 1-1 anre Remo de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Gremio vs Inter en vivo por la final ida del Campeonato Gaúcho 2026?

El partido está programado para el domingo 01 de marzo en el Arena Do Gremio, en Porto Alegre. El recinto tiene una capacidad para 60.540​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Gremio vs Inter en vivo por la final del Campeonato Gaúcho 2026?

  • En Perú, el partido Gremio vs Inter comienza a las 4:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Gremio vs Inter comienza a las 4:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Gremio vs Inter comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Gremio vs Inter comienza a las 5:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Gremio vs Inter comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Gremio vs Inter comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Gremio vs Inter comienza a las 6:00 p.m.
  • En Chile, el partido Gremio vs Inter comienza a las 6:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Gremio vs Inter comienza a las 6:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Gremio vs Inter comienza a las 6:00 p.m.

Gremio vs Inter: Alineaciones posibles

Gremio: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery y Marlon; Erick Noriega, Arthur Melo y Willian; Pavón, Carlos Vinícius y Amuzu.

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Rogel y Bernabei; Fernando, Thiago Maia y Alan Patrick; Gabriel Carvalho, Wesley y Rafael Borré.

Gremio vs Inter: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Erick Noriega?

La cuota de Apuesta Total paga 8.80 si Erick Noriega anota en cualquier momento en el Gremio vs Inter.

