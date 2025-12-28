"Intimidación militar": China realiza maniobras alrededor de Taiwán como "seria advertencia" y escala la tensión en Asia

China lanzó este domingo (lunes en China) maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán, denominadas 'Misión Justicia-2025', para lanzar una "seria advertencia" a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y a las fuerzas de interferencia externa, según anunció el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Los ejercicios, que involucran al ejército, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes, se dan en un contexto de escalada de tensiones en el Estrecho de Taiwán marcado por el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y el deterioro de relaciones con Japón.

Las autoridades taiwanesas condenaron inmediatamente las acciones, calificándolas de "intimidación militar" que desafía el orden internacional y socava la seguridad regional.

La portavoz presidencial Karen Kuo afirmó que las fuerzas isleñas están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación y expresó su firme repudio a las provocaciones unilaterales de Pekín.



Detalles de las maniobras militares chinas



Los ejercicios comenzaron este domingo y se prolongarán hasta el lunes (martes en China), cubriendo cinco zonas situadas en el estrecho de Taiwán y en espacios al norte, suroeste, sureste y este de la isla.

"Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional", señala un comunicado del Comando del Teatro Oriental de Operaciones publicado en la cuenta oficial de la red social WeChat.



El EPL indicó que el despliegue tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de combate conjunto del teatro de operaciones y lo calificó como una acción legítima y necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial.

En una imagen difundida por el propio Comando, las áreas de ejercicio aparecen representadas como varios rectángulos que rodean la isla, reflejando un despliegue multidireccional con aproximaciones simultáneas desde distintos puntos.



Las autoridades militares advirtieron a buques y aeronaves civiles que eviten las áreas afectadas, con actividades programadas entre las 08:00 de hoy (0:00 GMT) y las 18:00 hora local del martes (10:00 GMT).

Reacción en Taiwán



Taiwán denunció las maniobras como una campaña de intimidación militar por parte de Pekín. "La paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indopacífico constituyen un amplio consenso de la comunidad internacional", sostuvo la portavoz presidencial Karen Kuo en un comunicado, agregando que los ejercicios chinos socavan de forma flagrante la seguridad y la estabilidad regionales y representan un claro desafío al derecho y al orden internacionales.



Kuo indicó que, en los últimos meses, la comunidad internacional ha mostrado una gran preocupación por la expansión autoritaria y la presión militar de China en la región, citando episodios recientes de hostigamiento e intimidación en áreas cercanas a Japón y Filipinas.

Instó a Pekín a actuar con racionalidad y moderación, a poner fin de inmediato a las provocaciones irresponsables y a evitar errores de cálculo que puedan convertirlo en un factor desestabilizador de la paz regional.



El Ministerio de Defensa taiwanés criticó las provocaciones irracionales de Pekín, denunciando que China ha intensificado recientemente en torno a la isla y en el Indopacífico diversos tipos de hostigamiento militar y operaciones de desinformación.

Taipéi aseguró que ha puesto en marcha un centro de respuesta y ha desplegado fuerzas adecuadas conforme a los protocolos para proteger la libertad y la democracia y salvaguardar la soberanía taiwanesa. Además manifestó que las maniobras confirman la naturaleza agresiva de Pekín y lo sitúan como el mayor perturbador de la paz.

Tensiones con Estados Unidos y Japón



La operación se produce en un momento de elevada fricción entre China y Estados Unidos por la cuestión taiwanesa, después de que Washington aprobara recientemente medidas para reforzar la cooperación en materia de seguridad con la isla y avanzara en nuevos trámites para la venta de armamento a Taipéi, a lo que Pekín respondió con sanciones contra empresas estadounidenses del sector de Defensa.



Las fricciones con Japón se han intensificado tras declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una situación que amenaza la supervivencia de Japón y justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

China reaccionó con dureza, calificando esas declaraciones de grave injerencia en sus asuntos internos y respondiendo con protestas diplomáticas formales y medidas de presión. Pekín también ha criticado el refuerzo de la cooperación militar entre Japón y Estados Unidos y los debates en Tokio sobre el despliegue de capacidades defensivas en islas del suroeste japonés próximas a Taiwán.



Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia. Sin embargo, Pekín siempre ha visto a Taiwán como una parte inalienable del territorio chino y no ha descartado el uso de la fuerza para concretar la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno isleño.

