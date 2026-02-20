Últimas Noticias
Irán afirma que borrador de un acuerdo nuclear estará listo en dos o tres días, tras lanzar advertencia a EE. UU.

Irán dice que sería posible la cooperación en petróleo con EE.UU. si se firma un acuerdo
France 24

por France 24

·

Donald Trump dio a Irán entre diez y 15 días para alcanzar un acuerdo nuclear significativo y señaló que si no se logra tendrán lugar “cosas malas”.

En una entrevista con la cadena estadounidense ‘MSNBC’ el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que su país, Irán, está listo para presentar a Estados Unidos un plan para un acuerdo nuclear en los próximos dos o tres días. 

"El siguiente paso para mí es presentar el borrador del posible acuerdo a mis homólogos estadounidenses. Creo que en los próximos dos o tres días estará listo y, tras la confirmación final de mis superiores, se entregará a Steve Witkoff", declaró Araghchi.

Sus palabras llegan después de que el presidente Donald Trump amenazara con una acción militar, a lo que Irán respondió que las bases militares así como otros activos estadounidenses serían "objetivos legítimos" en caso de que EE. UU. decida atacar.

Un día antes, Donald Trump aseguró que pasarían “cosas malas” si Washington no logra un acuerdo con la República Islámica.

"A lo largo de los años, ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán, y tenemos que lograrlo. De lo contrario, ocurren cosas malas", declaró Trump.

Donald Trump da a Irán entre 10 y 15 días para llegar a un acuerdo nuclear

En esa línea, Trump cree que de 10 a 15 días es tiempo suficiente para que Irán llegue a un acuerdo.

Pese a los recientes diálogos indirectos, las negociaciones han estado estancadas durante años. Las conversaciones de las últimas semanas no han contribuido a cambiar la situación.

Irán se ha negado a abordar las demandas más amplias de Estados Unidos e Israel de que reduzca su programa de misiles y rompa vínculos con grupos armados, mientras Teherán busca que los diálogos se centren únicamente en materia nuclear.

EE. UU. aumenta su despliegue naval en Medio Oriente, ante tensiones con Irán

Un segundo portaaviones de la Armada de Estados Unidos se unirá a varios destructores equipados con misiles y buques de combate litorales con capacidad para aguas poco profundas que se han desplegado en las aguas alrededor de Irán, reportó este 20 de febrero la agencia de noticias estadounidense AP que no especificó el nombre de ese portaaviones.

El pasado 12 de febrero, el Pentágono ordenó trasladar el colosal portaaviones Gerald R. Ford, el de mayor capacidad en el mundo, del Caribe a Medio Oriente.

El Gerald R. Ford se uniría así al Abraham Lincoln para presionar a Irán para que firme un acuerdo nuclear.

El movimiento de más buques de guerra y portaaviones estadounidenses no garantiza un ataque de Washington contra Irán, pero sí refuerza la capacidad de Trump para llevarlo a cabo si así lo decide.

Irán EE.UU. Estados Unidos acuerdo nuclear armas nucleares

