Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Regatas Lima vs SESI EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley?

Regatas Lima vs SESI EN VIVO | Guía de TV Sudamericano de Clubes de Vóley
Regatas Lima vs SESI EN VIVO | Guía de TV Sudamericano de Clubes de Vóley | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Regatas Lima vs SESI EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Regatas Lima vs SESI EN VIVO: se enfrentan este viernes 20 de febrero por la tercera fecha del grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO Latina (2 y 702 HD) y por la app y la página web de Latina. Además, se podrá ver por el Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe. 

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs SESI en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido entre Regatas Lima vs SESI se disputará este viernes 20 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan Regatas Lima vs SESI en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • En Perú, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 5:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 7:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Regatas Lima vs SESI comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Regatas Lima vs SESI en vivo por TV y streaming?

El partido entre Regatas Lima vs SESI se podrá ver EN VIVO por Latina (2 y 702 HD) y por la app y la página web de Latina. Además, se podrá ver por el Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Regatas Lima SESI Sudamericano de Clubes de Vóley Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA