San Martín vs Banco República en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

San Martín vs Banco República EN VIVO: se enfrentan este viernes 20 de febrero por la tercera fecha del grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

San Martín vs Banco República: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



San Martín debutó con una derrota al perder ante Alianza Lima, mientras que Banco República cayó también ante Alianza.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Banco República en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido San Martín vs Banco República se disputará el viernes 20 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan San Martín vs Banco República en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el San Martín vs Banco República en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

San Martín vs Banco República: precios de entradas



General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55

San Martín vs Banco República: Últimos resultados

San Martín

San Martín 1-3 Alianza Lima

Banco República

Banco República 0-3 Alianza Lima