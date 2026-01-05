México rechaza "de manera categórica" operativo de EE.UU. en Venezuela: "La intervención nunca ha traído democracia"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes respecto al operativo de EE.UU. en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Según indicó, su país rechaza "de manera categórica la intervención de los asuntos internos de otros países".



Añadió que la "la intervención nunca ha traído democracia nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera".

"La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes de Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades: rechazamos de manera categórica la intervención de los asuntos internos de otros países", sostuvo.



"La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro decidir su camino ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y elegir libremente su forma de gobierno", agregó.

Claudia Sheinbaum argumentó que la posición mexicana "está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional".

Estas, sostuvo, "establecen de manera inequívoca el respeto, la soberanía de los estados a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación".

"Por ello firmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todos los mexicanos, que la soberanía y autodeterminación de los pueblo no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones", expresó.

Asimismo, resaltó que la "invasión" no puede "ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI" porque "no conducen a la paz ni al desarrollo".

"Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión. Una visión basada en la cooperación, y no en la intervención", añadió.

Sobre la base de la cooperación, Sheinbaum sostuvo que debe partir desde "el respeto pleno de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

"Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas", expresó.