Edmundo González y María Corina Machado deben “tener un rol importante en el proceso” de transición en Venezuela, dice internacionalista

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludando a simpatizantes en un evento de campaña, en Caracas, en 2024. | Fuente: EFE

La madrugada del último sábado, el líder chavista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Venezuela, luego de que las fuerzas de Estados Unidos bombardearan varios puntos de Caracas. Tras su detención, el mandatario y la primera dama fueron trasladados a Nueva York, donde deberán comparecer ante la justicia.

Luego del anuncio de la detención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa en la que señaló que “sería muy difícil para” la líder opositora del chavismo, María Corina Machado, liderar tras la detención de Maduro. “No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”, señaló.

El abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Óscar Schiappa-Pietra, expresó su disconformidad con las declaraciones de Trump. A su juicio, Machado y Edmundo González, este último considerado por varios países como el ganador de las elecciones venezolanas del 2024, no “pueden ser excluidos” del proceso de transición.

“Es sumamente preocupante el discurso de estos días de los Estados Unidos. Hay un cierto realismo político en decir: ‘todavía no es el momento de ello, pero otra cosa totalmente distinta es decir que no tienen legitimidad y que no tienen el apoyo del pueblo venezolano”, sostuvo.

“Edmundo González [y] María Corina Machado tienen que tener un rol importante en todo este proceso, no se les puede dejar de lado ni se les puede negar. Tal vez no sea el momento de que asuman el Gobierno, pero tienen que tener un peso importante en las decisiones que se tomen”, agregó.

Asimismo, Schiappa-Pietra criticó la actitud confrontacional de Trump con otros líderes de la región, entre ellos Gustavo Petro. Y es que, el mandatario estadounidense advirtió este domingo que podría darse una intervención militar en Colombia por el jefe de Estado sudamericano.

Abogado Óscar Schiappa-Pietra. | Fuente: RPP

Consecuencias para el Perú

Schiappa-Pietra también advirtió que, si no se ven señales claras del Gobierno de Estados Unidos, del Gobierno transicional de Venezuela y del resto de la comunidad internacional sobre cómo debe ser el “proceso de transición democrática” en el país sudamericano, en pocos meses estaríamos “lamentando una situación extremadamente crítica, que tendrá consecuencias en el Perú”.

“[¿De qué manera podría afectar al Perú?] El flujo de migrantes para comenzar: presencia mayor de esos actores criminales que han venido de Venezuela. Obviamente no son ni la mayoría de los migrantes venezolanos ni nada, pero que tienen una gravitación sustancial en las actividades criminales que están ocurriendo en el Perú”, señaló.