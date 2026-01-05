Últimas Noticias
El Consejo Federal de Suiza congela todos los activos que posee Nicolás Maduro en el país

Las autoridades suizas han explicado que ante la "volátil situación", donde "varios escenarios son posibles", se ha optado por esta medida cautelar para evitar que "puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente".
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Mediante un comunicado, el Consejo Federal suizo decidió congelar "con efecto inmediato" todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él posean en Suiza para "prevenir la fuga de activos". Precisaron que la medida "no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano".

El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes que ha congelado los activos de Nicolás Maduro, y de otras personas vinculadas a él durante los próximos cuatro años, a fin de evitar la transferencia de "bienes adquiridos ilícitamente" fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018.

El Consejo Federal ha informado de que en caso se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano.

Asimismo, ha señalado que la actual medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el Gobierno de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Argumentos

Las autoridades suizas han explicado que ante la "volátil situación", donde "varios escenarios son posibles", se ha optado por esta medida cautelar para evitar que "puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente".

Suiza ha argumentado que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo violando el Derecho Internacional.

"El factor decisivo", sostiene, es que tras su caída, es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro "con respecto a los activos adquiridos ilícitamente".

"La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano", ha explicado el Consejo Federal suizo.

Suiza Nicolás Maduro Estados Unidos Venezuela

