"No queremos a una persona que ha cometido genocidio [en Gaza]": protesta masiva en Australia contra la visita del presidente de Israel

Unas 10.000 personas se manifestaron este lunes en Sídney (este de Australia) en apoyo al pueblo palestino y en protesta por la visita oficial del presidente de Israel, Isaac Herzog, invitado por el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, tras el atentado antisemita de diciembre en la turística playa de Bondi.

Los manifestantes se congregaron alrededor de las 17:30 hora local (6:30 GMT) frente al Ayuntamiento de Sídney, en la zona de la estación de Town Hall, donde corearon consignas contra Herzog, que estará en Australia cuatro días, y también contra Albanese, a quien acusaron de "tener sangre en las manos".

"No queremos al presidente de Israel aquí, a una persona que ha cometido genocidio. No podemos permitir que esté en este país pese a los crímenes cometidos", declaró a EFE, bajo condición de anonimato, un miembro del Grupo de Acción Palestina, organizador de la manifestación.

Según este activista, de origen libanés y residente en Sídney, Herzog debería responder ante la Corte Internacional de Justicia y calificó de "injustificable" que el Gobierno australiano haya decidido invitarle y declarar su visita como un "evento mayor", lo cual otorga poderes especiales a la Policía.

La protesta se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad, con centenares de agentes desplegados, numerosas calles y estaciones cerradas, y el distrito financiero de la ciudad paralizado.

Los organizadores habían estimado inicialmente una asistencia de unas 5.000 personas, si bien miembros del grupo señalaron posteriormente a EFE que la cifra habría sido "mucho mayor", con estimaciones que oscilan entre 10.000 y 50.000 asistentes, sin confirmación oficial.

Entre banderas palestinas y aborígenes, numerosas pancartas criticaban la postura del Gobierno australiano en el conflicto en Gaza y pedían el encarcelamiento de Herzog y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Algunos manifestantes portaban muñecos que representaban a niños cubiertos de sangre, en recuerdo de los miles de menores gazatíes muertos.

El presidente israelí visitó, a su llegada a Sídney, el memorial del Pabellón de Bondi y denunció que el atentado antisemita perpetrado allí durante una celebración del Janucá en diciembre, en el que murieron 16 personas, entre ellas uno de los atacantes, fue "un ataque contra los valores fundamentales de la democracia".

La agenda de Herzog incluye encuentros con la comunidad judía y reuniones con altas autoridades del país, entre ellas Albanese, quien señaló que la visita busca "apoyar a la comunidad judía" tras un ataque que calificó de "devastador".

Más protestas han sido convocadas en varias ciudades australianas como Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaida y Hobart. Ante las movilizaciones, las autoridades anunciaron recientemente medidas adicionales de seguridad, incluida la ampliación del periodo durante el cual la Policía puede denegar permisos para manifestaciones en determinadas zonas del centro y el este de Sídney, como Bondi.

Los organizadores de las protestas han recurrido esta decisión ante los tribunales.