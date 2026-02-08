Israel acelera la anexión de Cisjordania al derogar el veto de compra de tierras para no árabes

Israel aprobó la derogación de una ley jordana que prohibía la venta de tierras a personas no árabes en Cisjordania, informaron el domingo 8 de febrero los ministros de Finanzas y Defensa israelíes, Bezalel Smotrich e Israel Katz. "Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel", celebró Smotrich tras el consejo de seguridad del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La norma que será anulada ha vetado desde 1953 a los colonos israelíes adquirir propiedades en el territorio palestino ocupado, obligándolos a acudir a empresas registradas ante la Administración Civil, el órgano del Ejército israelí que gobierna asuntos civiles en Cisjordania. Smotrich agregó que además se relajarán los requisitos de ese órgano para tramitar los permisos de compra.

El gabinete también aprobó el levantamiento de la confidencialidad de los registros catastrales de Cisjordania, lo que permitirá a los compradores no árabes identificar a los propietarios y contactarlos directamente.

Los ministros detallaron que el Gobierno reactivará un comité estatal, inoperativo desde hace casi veinte años, para permitir al Estado israelí comprar de forma activa grandes extensiones de tierra en Cisjordania. Y tomará el control de algunos lugares religiosos, como la Tumba de Raquel, situada en Belén.

Paralelamente, Israel planea transferir la competencia en el trámite de licencias de construcción y edificación en Hebrón, hoy en manos de la ciudad palestina, a la Administración Civil israelí. Este anuncio colisiona con el Protocolo de Hebrón vigente desde 1997, que protege a la segunda ciudad más poblada de Cisjordania.

El gobierno ultranacionalista de Netanyahu también ampliará la supervisión y la aplicación de la ley en áreas bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en cuestiones de riesgos ambientales, delitos relacionados con el agua y daños a lugares arqueológicos, detallaron los ministros.

Ninguno de ellos especificó si estas medidas regirán inmediatamente o si se ratificarán en la Knéset, el parlamento israelí. En octubre, el legislativo votó un proyecto de ley para facilitar el control de Cisjordania, que ordenaba que "las leyes, el sistema judicial, la administración y la soberanía del Estado de Israel se apliquen a todas las zonas de asentamiento" del territorio ocupado.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, definió este domingo las nuevas medidas anunciadas por Israel como "peligrosas e ilegales" y añadió que equivalían a una anexión de facto. En su declaración, citada por Reuters, Abbas instó a Trump y al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir.

Cisjordania se encuentra entre los territorios que los palestinos reclaman para un futuro estado independiente. Gran parte de ella se encuentra bajo control militar israelí, con un autogobierno palestino limitado en algunas zonas controladas por la ANP.