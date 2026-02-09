Tras cita Trump-Petro, Colombia y EE. UU. capturan narcosubmarino con 10 toneladas de droga

Las fuerzas de seguridad de Colombia, en una acción coordinada con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos, lograron la interceptación de un narcosubmarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína en aguas internacionales.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron la detención de los cuatro tripulantes de la embarcación, quienes ahora enfrentarán procesos judiciales, marcando una diferencia con otros operativos recientes de la denominada operación Lanza del Sur que han resultado en enfrentamientos letales.



El cargamento decomisado, cuyo valor en el mercado se estima en unos 441 millones de dólares, fue destruido por las autoridades tras confirmarse el éxito de la misión.

“Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, manifestó la oficina estadounidense a través de un comunicado oficial para resaltar la importancia de la cooperación binacional en el combate al tráfico de estupefacientes a gran escala.

With INL support, Colombian security forces executed a joint operation to target this narco-sub. 10 tons of cocaine worth $441M are now destroyed & 4 narco-traffickers arrested. Strong partnerships deliver strong results. 🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/kWYuaN3Ua9 — US Dept of State INL (@StateINL) February 9, 2026

Operativo conjunto tras reunión entre Trump y Petro

Este operativo se produce pocos días después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, donde se reunió con su homólogo Donald Trump con el objetivo de recomponer la relación bilateral y definir nuevas estrategias de seguridad.

Respecto a esta nueva etapa de colaboración, “se perseguirán a los capos del narcotráfico sin distinción”, afirmó el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, tras los encuentros de alto nivel sostenidos en Washington.

La captura del sumergible tiene lugar en un escenario de alta tensión regional, derivado de la incursión militar estadounidense en Venezuela y las controversias internacionales por bombardeos previos en el Caribe.

A pesar del contexto diplomático complejo, las autoridades de ambos países han subrayado que el entendimiento actual busca construir una política eficaz que permita verificar resultados concretos y desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales en el Pacífico y el Caribe.