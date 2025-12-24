Últimas Noticias
Papa León XIV en su primera Misa del Gallo: Con el nacimiento de Jesús, Dios da al mundo una nueva vida

Papa León XIV en su primera misa del Gallo.
Papa León XIV en su primera misa del Gallo. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En su debut navideño como pontífice, el papa León XIV celebró la tradicional Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro, destacando el mensaje de renovación y esperanza que trae el nacimiento de Jesús ante miles de fieles.

El Papa León XIV presidió este 24 de diciembre su primera Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro, ante unos 6000 fieles en el interior y cerca de 5000 en la plaza bajo la lluvia, donde enfatizó que el nacimiento de Jesús representa una nueva vida otorgada por Dios al mundo.

Elegido el pasado 8 de mayo, Robert Prevost, el pontífice naturalizado peruano, reflexionó en su homilía sobre la humildad del Niño Jesús como salvación para la humanidad, lamentando una economía que trata a las personas como mercancía y recordando palabras de sus predecesores.

En la ceremonia, que marca el inicio de las celebraciones navideñas en el Vaticano, el Santo Padre develó la imagen del Niño Jesús acompañado por niños de diversas naciones, incluyendo Corea del Sur, India, Mozambique, Paraguay, Polonia y Ucrania, tras la lectura de pasajes bíblicos y la proclamación de la Kalenda.

La homilía: Un mensaje de salvación y dignidad humana

“He aquí la estrella que sorprende al mundo, una chispa recién encendida y resplandeciente de vida: «Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor»”, dijo el papa León XIV al inicio de su homilía, citando un pasaje del evangelio de Lucas.

“En el niño Jesús, Dios da al mundo una nueva vida”, agregó el sumo pontífice al explicar las enseñanzas de la Navidad

León XIV reflexionó sobre la trascendencia del nacimiento del Niño Jesús: “Vive entre nosotros quien da su vida por nosotros, iluminando nuestra noche con la salvación. No hay tiniebla que esta estrella no ilumine, porque en su luz toda la humanidad ve la aurora de una existencia nueva y eterna”.

"En el Hijo hecho hombre, Dios no nos da algo, sino a sí mismo, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un Pueblo elegido", agregó. 

El papa indicó que para encontrar al Salvador "no hay que mirar hacia arriba, sino contemplar hacia abajo".

"La omnipotencia de Dios resplandece en la impotencia de un recién nacido; la elocuencia del Verbo eterno resuena en el primer llanto de un infante; la santidad del Espíritu brilla en ese cuerpecito limpio y envuelto en pañales”, dijo León XIV.

El obispo de roma también citó una homilía de Benedicto XVI, en la que señalaba que en el mundo actual no queda espacio "para los otros, para los niños, los pobres, los extranjeros".

Señaló que estas palabras son "tan actuales" y "nos recuerdan que en la tierra no hay espacio para Dios si no hay espacio para el hombre: no acoger a uno significa rechazar al otro".

"En cambio, donde hay lugar para el hombre, hay lugar para Dios; y entonces un establo puede llegar a ser más sagrado que un templo y el seno de la Virgen María, el arca de la nueva alianza”, dijo. 

En esa línea, León XIV lamentó que “una economía distorsionada induce a tratar a los hombres como mercancía" y señaló que "Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cada persona". 

Mientras el hombre quiere convertirse en Dios para dominar al prójimo, Dios quiere convertirse en hombre para liberarnos de toda esclavitud”, agregó.

El papa también recordó palabras del Papa Francisco en la Navidad de 2024: “El nacimiento de Jesús reaviva en nosotros «el don y la tarea de llevar esperanza allí donde se ha perdido»”. 

Con el inminente fin del Año Jubilar, exhortó a que la Navidad sea tiempo de “gratitud por el don recibido”, y “misión para dar testimonio de este don al mundo”.

Finalizó proclamando que la Navidad es fiesta de la fe, de la caridad y de la esperanza.

"Es fiesta de la fe, porque Dios se hace hombre, naciendo de la Virgen. Es fiesta de la caridad, porque el don del Hijo redentor se realiza en la entrega fraterna. Es fiesta de la esperanza, porque el niño Jesús la enciende en nosotros, haciéndonos mensajeros de paz”, dijo. 


El Papa León XIV preside la Santa Misa de Medianoche en la Solemnidad de la Natividad del Señor, en la Basílica de San Pedro.
El Papa León XIV preside la Santa Misa de Medianoche en la Solemnidad de la Natividad del Señor, en la Basílica de San Pedro. | Fuente: EFE

León XIV saludó a los fieles bajo la lluvia

Antes de la misa, el papa sorprendió con un saludo en la plaza: “Muchas gracias por estar aquí esta noche, incluso con este clima", dijo a los fieles.  

"Queremos celebrar juntos la fiesta de Navidad. Jesucristo, que nació por nosotros, nos trae la paz, nos trae el amor de Dios”, dijo en italiano. En inglés, agregó: "La basílica de San Pedro es muy grande, pero no tan grande para recibir a todos vosotros. Por ello, gracias por vuestro valor por estar esperando aquí esta tarde", 

León XIV volverá a asomarse mañana al balcón de la Logia central para leer su mensaje de Navidad e impartir la bendición "Urbi et Orbi".

