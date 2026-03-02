Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“El mundo es mejor por eso”: Pentágono de EE. UU. dice que lograron cambio de régimen en Irán

En la fotografía: Pete Hegseth, jefe del Pentágono de Estados Unidos.
En la fotografía: Pete Hegseth, jefe del Pentágono de Estados Unidos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JIM LO SCALZO
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, también dijo que el conflicto en Irán no será “interminable” como la guerra de Irak.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este lunes que la operación militar ordenada por el presidente, Donald Trump, contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto "interminable".

Hegseth indicó que la operación 'Furia Épica', iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, es la "más letal, más compleja y precisa de la historia".

"Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso", agregó el jefe del Pentágono en rueda de prensa.

Hegseth dice que el régimen se debilita tras los ataques

Insistió en que los ataques son realizados "con precisión, de forma abrumadora", y agregó que a medida que avanza el conflicto, las capacidades de EE.UU. "se fortalecen y las de Irán se debilitan".

"Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas", advirtió Hegseth, quien reiteró que Trump y su Gabinete "se desvivieron" por conseguir una salida diplomática, pero que Teherán daba largas para "ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles".

"Esto no es Irak. Esto no es interminable. (...) Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares", dijo Hegseth.

En la misma rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán "llevarán algo de tiempo" para alcanzar los objetivos, requerirán "trabajo penoso" y esperan nuevas bajas entre sus tropas.

Estados Unidos confirmó este lunes que un cuarto militar murió a causa de las heridas recibidas durante los "ataques iniciales" de la operación 'Furia Épica', lanzada para acabar con el régimen iraní.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Irán Estados Unidos EE.UU. Pentágono Pete Hegseth

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA